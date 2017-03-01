Грядут перемены: что ждет кубанцев с 1 марта

Гражданам, проживающим на территориях, прилегающих к лесу, предстоит оберегать его от пожаров. Бесплатная приватизация жилья станет бессрочной. А на алкогольном рынке будут царить новые порядки. Обо всем этом — в обзоре ИА KrasnodarMedia.

Жить рядом с лесом станет накладнее

С 1 марта граждан, которые владеют территориями, прилегающими к лесу, обяжут следить за пожарной безопасностью лесного массива. После того, как полностью растает снег, им придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10-ти метров от леса. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.

Забота о лесе станет обязанностью и органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, организаций и так далее. Им придется самим обеспечивать авиационную или космическую съемку, а также наземную фото- и видеофиксацию и прикладывать эти данные в отчет по использованию лесов (например, при заготовке дров).

Значительно увеличатся и штрафы за нарушение лесного законодательства. Должностным лицам придется раскошелиться от 5-ти тысяч до 10-ти тысяч рублей, а юридическим лицам — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной

1 марта 2017 года перестало быть крайней датой программы бесплатной приватизации жилья. Программу сделали бессрочной.

На данный момент в стране приватизировано 78% квартир. Приватизация дает возможность человеку на все 100% распоряжаться своим жильем. Например, продавать, сдавать в аренду квартиру или передавать по наследству. Но также у собственников появляются и новые затраты. После приватизации им придется платить налог на недвижимость.

Транспорт будет безопаснее

С 30 марта вводятся правила обязательной сертификации технических средств транспортной безопасности.

Обязательная сертификация касается систем и средств сигнализации, контроля доступа, досмотра, видеонаблюдения, аудио— и видеозаписей, связи, оповещения, сбора, обработки, приема и передачи информации. Это поднимет уровень добросовестной конкуренции и, как следствие транспортной безопасности.

Осуществлять обязательную сертификацию технических средств будут ФСБ России в отношении систем и средств досмотра, интеллектуального видеонаблюдения. МВД России — в отношении систем и средств сигнализации, контроля доступа, видеонаблюдения, аудио— и видеозаписи. МЧС России — в отношении технических средств оповещения. Россвязь будет курировать средства связи, приема и передачи информации, а Минтранс России — системы сбора и обработки информации.

На рынке алкоголя — новые порядки

С 31 марта появится новая лицензия, которую предприниматели будут должны получать для розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания. Также вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и пользовании образовательных, медицинских и спортивных учреждений.

Кроме того, с 31 марта продавцы любого алкоголя должны начать использовать контрольно-кассовую технику. И это касается всех, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций на ЕНВД, УСН и ПСН.

Штраф для «черных лесорубов»

Правительство России начинает жесткую борьбу с так называемыми «черными» лесорубами, наносящими своими действиями непоправимый ущерб природным ресурсам. С 1 марта 2017 года за незаконную вырубку леса браконьеров накажут суровыми штрафами. Суммы для исчисления размера ущерба при взыскании штрафных санкций с «черных лесорубов» во всех регионах страны разные.

В средней полосе РФ, к примеру, за уничтожение или повреждение до степени прекращения роста деревьев, сумма штрафа составит 12 тысяч рублей за кубометр древесины и около 400 рублей за единицу кустарника. Если зеленые насаждения были повреждены, но рост не прекратился, то выписывается штраф около 2,5 тысяч рублей за куб и 200 рублей за единицу кустарника.

Персональные данные «уходят» под госконтроль

Госконтролем над персональными данными с 1 марта 2017 года начнет заниматься Правительство РФ. А Роскомнадзор продолжит осуществлять непосредственный контроль за соблюдением законодательства по обработке персональных данных.

Корректировка формулировок будет сделана в законе «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля».

Как следует из текста документа, «при осуществлении государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных порядок организации и проведения проверок операторов, являющихся юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также порядок организации и осуществления государственного контроля и надзора за обработкой персональных данных иными операторами, устанавливается Правительством РФ».