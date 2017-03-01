Список экспорта. Сколько Кузбасс зарабатывает на своих товарах?
По таможенной статистике, внешнеторговый оборот Кемеровской области в 2016 г. снизился на 9,4% по сравнению с 2015 годом и составил 7,8 млрд долларов.
По таможенной статистике, внешнеторговый оборот Кемеровской области в 2016 г. снизился на 9,4% по сравнению с 2015 годом и составил 7,8 млрд долларов.
Кузбасс стал меньше продавать, но больше покупать. Как считают эксперты, дальнейшее падение экспорта может привести к ухудшению экономического положения в области. Так ли это, выясняла корреспондент «АиФ — Кузбасс».
С кем мы дружим?
По сравнению с 2015 г. доля кузбасского экспорта в структуре товарооборота уменьшилась с 95,3% до 94,8%. Доля импорта, наоборот, увеличилась с 4,7% до 5,2%. В итоге продал Кузбасс товаров на 7,4 млрд долларов (на 0,7 млрд долларов меньше, чем годом раньше), а купил на 0,4 млрд долларов (на 47 млн долларов больше).Дмитрий Колыханов
Уменьшился экспорт сырья, но, как отмечает Дмитрий КОЛЫХАНОВ, начальник Кемеровской таможни, более чем в два раза увеличился экспорт кондитерских изделий и на 37% — экспорт алкоголя. Основными покупателями продуктов стали Китай, Латвия, Монголия, Таджикистан, Узбекистан и Германия. Всего же кузбасские товары на экспорт отправляются в 80 стран мира.
Покупает товары наш угольный регион у 47 стран мира (Германии, Турции, США, Испании
Вместе с тем с каждым годом уменьшается товарооборот с Китаем и Белоруссией. К концу 2016 г. товарооборот с Белоруссией составил 183 млн долларов, тогда как в 2015-м он достигал 240 млн долларов, а в 2014 — 321 млн долларов, а пять лет назад — 602 млн долларов. У белорусов мы покупаем в основном карьерную, сельскохозяйственную и грузовую технику, тракторы и шины, а продаём им уголь, алюминий, чёрные металлы, удобрения. По данным Кузбасской
Угольные традиции.
По словам Дмитрия Колыханова, основными экспортёрами в Кузбассе
Даже Китай планирует отказаться от угля в качестве топлива для ТЭЦ. На этом фоне постепенно потребление угля во всём мире снижается, а это, в свою очередь, повлияет на объём экспорта «чёрного золота» из Кемеровской области. Единственный способ не допустить негативного влияния такой тенденции на экономику региона — наращивать долю других товаров в экспорте, причём довольно быстро, так как с каждым годом динамика потребления угля будет стремительно снижаться", — считает Артём ДЕЕВ, ведущий аналитик AMarkets.
В августе прошлого года Кемеровская область принимала делегацию из Китая. На встрече отметили сокращение товарооборота между Кузбассом и Китаем