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07:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Список экспорта. Сколько Кузбасс зарабатывает на своих товарах?

По таможенной статистике, внешнеторговый оборот Кемеровской области в 2016 г. снизился на 9,4% по сравнению с 2015 годом и составил 7,8 млрд долларов.

Кузбасс стал меньше продавать, но больше покупать. Как считают эксперты, дальнейшее падение экспорта может привести к ухудшению экономического положения в области. Так ли это, выясняла корреспондент «АиФ — Кузбасс».

С кем мы дружим?

По сравнению с 2015 г. доля кузбасского экспорта в структуре товарооборота уменьшилась с 95,3% до 94,8%. Доля импорта, наоборот, увеличилась с 4,7% до 5,2%. В итоге продал Кузбасс товаров на 7,4 млрд долларов (на 0,7 млрд долларов меньше, чем годом раньше), а купил на 0,4 млрд долларов (на 47 млн долларов больше).

Дмитрий Колыханов

Уменьшился экспорт сырья, но, как отмечает Дмитрий КОЛЫХАНОВ, начальник Кемеровской таможни, более чем в два раза увеличился экспорт кондитерских изделий и на 37% — экспорт алкоголя. Основными покупателями продуктов стали Китай, Латвия, Монголия, Таджикистан, Узбекистан и Германия. Всего же кузбасские товары на экспорт отправляются в 80 стран мира.

Покупает товары наш угольный регион у 47 стран мира (Германии, Турции, США, Испании и т. д.). Прежде всего, в списке импорта регионального значения числится горно-шахтное оборудование, продукция химической промышленности, продукты и сельскохозяйственное сырьё. «В 2016 г. увеличился импорт машин, оборудования и транспорта на 8%. В основном за счёт ввоза передвижной шахтной крепи с гидравлическим приводом из Польши и Соединённого Королевства, передвижной модульной технологической линии для сжижения природного газа из Китая, а также запасных частей для шахтной крепи, экскаваторов и очистных комбайнов», — поясняет Дмитрий Колыханов. В два раза увеличился импорт стеклянной тары из Франции, на 20% — огнеупорных материалов (металлургических ковшей, деталей доменных печей и т. д.) из Китая.

Вместе с тем с каждым годом уменьшается товарооборот с Китаем и Белоруссией. К концу 2016 г. товарооборот с Белоруссией составил 183 млн долларов, тогда как в 2015-м он достигал 240 млн долларов, а в 2014 — 321 млн долларов, а пять лет назад — 602 млн долларов. У белорусов мы покупаем в основном карьерную, сельскохозяйственную и грузовую технику, тракторы и шины, а продаём им уголь, алюминий, чёрные металлы, удобрения. По данным Кузбасской торгово-промышленной палаты, сегодня Беларусь готова поставлять в Кузбасс сельскохозяйственные, коммунальные и лесозаготовительные машины, а также новый вид городского пассажирского транспорта — электробусы (автобусы на электротяге). В конце прошлого года Кузбасс и Белоруссия подписали соглашение о взаимодействии на ближайшие два года.

Угольные традиции.

По словам Дмитрия Колыханова, основными экспортёрами в Кузбассе по-прежнему остаются предприятия угледобывающей, металлургической, и химической промышленности. А главным продаваемым товаром — уголь. Эксперты прогнозируют снижение сырьевого экспорта, в том числе угля. «В условиях, когда цены на газ близки к своим минимальным значениям, всё больше потребителей делают выбор в пользу газа. Более того, в мире фактически идёт борьба против использования угля из-за серьёзного вреда экологии.

Артем Деев

Даже Китай планирует отказаться от угля в качестве топлива для ТЭЦ. На этом фоне постепенно потребление угля во всём мире снижается, а это, в свою очередь, повлияет на объём экспорта «чёрного золота» из Кемеровской области. Единственный способ не допустить негативного влияния такой тенденции на экономику региона — наращивать долю других товаров в экспорте, причём довольно быстро, так как с каждым годом динамика потребления угля будет стремительно снижаться", — считает Артём ДЕЕВ, ведущий аналитик AMarkets.

В августе прошлого года Кемеровская область принимала делегацию из Китая. На встрече отметили сокращение товарооборота между Кузбассом и Китаем из-за снижения экспорта угля. Вместе с тем китайцы, по информации Кузбасской торгово-промышленной палаты, выразили готовность взаимодействовать с нашими научными институтами, которые занимаются вопросами угля, закупать пшеничную муку (сейчас Китай приобретает её в Бразилии) и соевые бобы, а также увеличить объёмы импорта рапсового масла. «Так как растёт экспорт несырьевой продукции, есть перспективы роста экспорта продовольствия и сельхозпродукции. Поэтому сейчас необходимо развивать это направление и помогать потенциальным экспортёрам выходить на внешние рынки. Для этого предприятиям-экспортёрам потребуются хорошие специалисты в сфере внешнеэкономической деятельности, которые умели бы наладить контакты с зарубежными покупателями», — говорит Евгения БАЛАГАНСКАЯ, кандидат экономических наук, доцент Кемеровского филиала РЭУ им. Плеханова, положительно оценивая не только перспективы региональной экономики, но и шансы на трудоустройство кузбасских экономистов-международников — выпускников вузов.

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