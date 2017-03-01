Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Бессонница успешно лечится с помощью плацебо
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
В Сбербанке ожидают рекордно низких ставок по ипотеке
Покупку жилья за наличные ограничат
Сын Караченцова рассказал подробности о ДТП: Машину вела Поргина
Польша отказывает Украине в помощи и шлет к РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Ситуация меняется": крымские татары не хотят на Украину
Слова Савченко о Путине вызвали резонанс в Киеве
Тестируем советский БА-20: автомобиль, который разгромил японцев
Первая фотография нового Range Rover Velar
Фоторепортажи
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
16Скончался Виталий Чуркин
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
08:14 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии первые весенние дни ожидаются снежными и гололедными

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане первые весенние дни ожидаются снежными и гололедными.

Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ГУ МЧС России по РБ сообщает, что 1 марта днем ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха составит +1,-4 градуса.

В ведомстве предупредили автолюбителей об ухудшении видимости в снеге от 500 до 1000 метров и гололедице на отдельных участках трасс.

По прогнозам синоптиков, 2 и 3 марта местами будет идти небольшой снег, днем с дождем. Возможен слабый гололед. Ветер неустойчивый слабый, по северу южный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -5,-10 градусов, по югу до -15, днем +3,-2.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
В Евросоюзе договорились о визовом режиме для Украины
Япония собирается запустить чартерные рейсы на Курилы
СМИ узнали о нежелании Зюганова баллотироваться в президенты
Трамп исключил Ирак из списка «запретных стран» в новом указе
ФАС России возбудила дело в отношении Минздрава
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
«Петров был лучшим центрфорвардом в нашей истории» Утром 28 февраля скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Петров. Прославленному игроку московского ЦСКА и сборной СССР было 69 лет
Авто
DS 7 Crossback: французы сделали автомобиль для Парижа Новый кроссовер DS 7 Crossback удивил. И не только нас, но и парижан. Последние вообще счастливы — этот автомобиль построен фактически в честь их города
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Валерий Меладзе исполнил мечту девочки из хосписа 11-летняя Даша Гарева, пациентка хосписа «Дом с маяком», мечтала о встрече с певцом. Меладзе не только встретился с Дашей, но и пригласил девочку на репетицию шоу «Голос.Дети».
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь