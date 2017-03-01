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08:32 (мск), источник: Новости Перми

Пермские синоптики: март будет аномально теплым

Первый весенний месяц будет на несколько градусов теплее нормы. Уже 3 марта температура воздуха в Пермском крае повысится до +5°.

Источник: Новости Перми

Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в Пермском крае в марте будет аномально тепло. Температура воздуха будет на 2−3° выше нормы. Аналогичная погода была в марте 2014 и 2015 годов, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Первое потепление ожидается уже 2 марта, когда температура воздуха днем прогреется до -1°. 3 марта столбик термометра превысит нулевую отметку. В этот день ожидается +5°. 4 марта будет +1…+3°, возможен небольшой дождь.

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