В заповедник Pădurea Domnească привезли первых выращенных для разведения оленей
В природном заповеднике «Pădurea Domnească» вновь появились олени. Их не было здесь 25 лет.
В природном заповеднике «Pădurea Domnească» вновь появились олени. Их не было здесь 25 лет.
Пока к новым условиям привыкают восемь особей, но скоро их станет гораздо больше. Запустить оленей планируется и в другие леса страны.
Оленей привезли в заповедник «Pădurea Domnească» неделю назад. Вырастили их в Теленештском лесном хозяйстве.
«Сперва привезли самца и четырех самок, а сегодня — еще троих самцов. Итого — восемь особей. Надеемся, что они приживутся в заповеднике, и со временем популяция увеличится. Ведь
В течение месяца оленей будут держать в загоне, потом выпустят на свободу. А со временем популяцию пополнят еще 12 животными.
«Это часть национальной программы по восстановлению ценных видов лесной фауны. Речь в частности идет о благородных и пятнистых оленях», — подчеркнул инженер лесоохраны Агентства Moldsilva Василий Бобя.
Еще 15 оленей выращивают в Страшенском лесном хозяйстве. Их планируется выпустить в леса по всей стране. А в перспективе специалисты агентства «Молдсилва» намерены довести популяцию оленей в Молдове до ста особей.