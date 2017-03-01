В заповедник Pădurea Domnească привезли первых выращенных для разведения оленей

Пока к новым условиям привыкают восемь особей, но скоро их станет гораздо больше. Запустить оленей планируется и в другие леса страны.

Оленей привезли в заповедник «Pădurea Domnească» неделю назад. Вырастили их в Теленештском лесном хозяйстве.

«Сперва привезли самца и четырех самок, а сегодня — еще троих самцов. Итого — восемь особей. Надеемся, что они приживутся в заповеднике, и со временем популяция увеличится. Ведь когда-то тут было довольно много благородных оленей», — сказал директор заповедника Pădurea Domnească Сергей Букэтару.

В течение месяца оленей будут держать в загоне, потом выпустят на свободу. А со временем популяцию пополнят еще 12 животными.

«Это часть национальной программы по восстановлению ценных видов лесной фауны. Речь в частности идет о благородных и пятнистых оленях», — подчеркнул инженер лесоохраны Агентства Moldsilva Василий Бобя.

Еще 15 оленей выращивают в Страшенском лесном хозяйстве. Их планируется выпустить в леса по всей стране. А в перспективе специалисты агентства «Молдсилва» намерены довести популяцию оленей в Молдове до ста особей.