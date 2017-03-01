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10:22 (мск), источник: Baikal-info.ru

На острове Ольхон появился городок из байкальского льда

Городок «Чистый лёд» у скалы Шаманка на байкальском острове Ольхон открылся в феврале 2017 года.

Он станет одной из площадок для проведения фестиваля классической музыки «Синий лёд», который пройдёт 7—8 марта. Об этом сообщает координационный совет острова Ольхон.

Проект ледового городка стал победителем конкурса мини-грантов «Мой Ольхон» и получил софинансирование в размере 30 тыс. рублей. «Во-первых, мне хотелось создать на острове еще одно место притяжения для туристов, — рассказал автор проекта, слушатель школы активистов Ольхона Семён Майор. — Во-вторых, это социальный проект, потому что местные жители могут посещать городок без оплаты». На создание городка ушло 11 кубометров чистейшего байкальского льда, над фигурами трудился скульптор, победитель областного фестиваля бетонной скульптуры «Творимир2016», многократный призер всероссийских и международных фестивалей Евгений Тимкович.

На фестивале «Синий лёд» выступят детские коллективы поселка Хужир, гости услышат этюды для фортепьяно в исполнении Владимира Иванова (Москва), перкуссию на льдинах от ансамбля ударных инструментов «Этно-Бит», а также москвичку Олесю Ростовскую, которая исполнит произведения для терменвокса и фортепиано.

«Мы решили поддержать проект строительства ледового городка по двум причинам, — рассказала сопредседатель координационного совета острова Ольхон Наталья Бенчарова. — Во-первых, это красиво, во-вторых, это что-то новое для Ольхона. Мне кажется важным и интересным пересечение в этом месте двух проектов — фестиваля «Синий лёд», проходящего при поддержке «Культурной мозаики», и конкурса мини-грантов «Мой Ольхон».

Как сообщалось ранее, конкурс мини-грантов «Мой Ольхон» стартовал 1 декабря 2016 года. Сумма финансирования, которую можно получить, — от 3 до 50 тыс. рублей. Ранее на сумму 7 тыс. рублей был профинансирован проект «По орлиным местам Ольхона». Конкурс проводится в рамках проекта «Ольхон — территория развития», который стал победителем второго открытого конкурса президентских грантов 2016 года. Грантооператором в данном случае выступил фонд «Перспектива».

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