В Омской области малыши замерзают в детском саду

В одном из дошкольных образовательных учреждений Омской области дети вынуждены мерзнуть. В МБДОУ «Красноооктябрьский детский сад», который находится в Черлакском районе, постоянно нарушается температурный режим.

Во время проверки местная прокуратура обнаружила, что с начала 2017 года в помещения садика температура воздуха ни разу не превысила 18 °C. В особо холодные дни, в садике и вовсе было зафиксировано 16 °C.

Такой температурный режим представляет серьезную угрозу здоровью малышей.

Отметим, по нормам этого года, в детском саду температура не должна опускаться ниже 21 °C, а рекомендуемая температура и вовсе 24 °C.

Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:

— Выявленные нарушения являются следствием ненадлежащей работы должностных лиц МБДОУ «Краснооктябрьский детский сад», ответственных за соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В результате проверки прокуратура Черлакского района внесла представления заведующей детского сада. В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.