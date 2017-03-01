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09:30 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Барак и Мишель Обама заключили договор на публикацию мемуаров

Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель подписали с издательством Penguin Random House договор на публикацию своих мемуаров.

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«Компания получила права на публикацию в мире двух книг, написанных президентом и миссис Обамой», — заявил издатель.

Детали сделки официально не сообщаются. Известно, что одну книгу напишет Барак Обама, а вторую — Мишель. Как будут называться книги, также пока неизвестно.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что за права на публикацию издательство заплатит более 65 млн долларов. Газета сообщает о настоящем аукционе, на котором за право публикации мемуаров сражалось несколько издательств

FT называет стоимость сделки рекордной. В 2004 году Билл Клинтон получил 15 млн долларов от издательства Knopf, входящего в Penguin Random House, за публикацию своих мемуаров.

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Джорджу Бушу, по различным оценкам, заплатили примерно 10 млн долларов за его мемуары, которые были опубликованы издательством Crown.

Издательство Penguin Random House уже опубликовало три предыдущие книги Обамы. Среди его книг, например, «Мечты моего отца» — автобиография от рождения до поступления в Гарвард. Книга впервые была опубликована в 1995 году и переиздана после того, как Обама стал президентом.

В 2006 году вышла книга Обамы «Дерзость надежды», которая попала в список бестселлеров. В ней Обама размышляет об американских ценностях и процессах, происходящих в мире.

Мишель Обама написала книгу «Выращенные в Америке» о кулинарии и садоводстве.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Берёзка
Мемуары будут называться : "Как мы бомбили и разрушали мир."
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Игорь Переделкин
Барану бы показаться шаману из Кении на предмет человек он или как
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