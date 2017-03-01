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10:19 (мск), источник: Baikal-info.ru

Блокировать сообщения с рекламой наркотиков просят жителей Иркутской области

Полиция Иркутской области призывает граждан блокировать сообщения с рекламой наркотиков, которые поступают через приложения в мобильных телефонах.

Как сообщает 1 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в последнее время пользователи одного из популярных мессенджеров получают спам-рассылку, рекламирующую различные виды наркотических веществ. Ранее аналогичный спам распространялся на территории ряда других регионов страны.

Подобными методами активно пользуются не только представители наркобизнеса, как правило, находящиеся за пределами страны, но и различного рода мошенники, рассчитывающие на то, что наркозависимый не станет обращаться в полицию, чтобы не привлекать к себе внимание. Известны случаи установки под аналогичным предлогом различных вирусных программ.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России по Иркутской области проводят мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности продавцов наркотиков через Интернет. В 2016 году обезврежено семь преступных групп, использовавших Интернет в качестве основной площадки для поиска клиентов и продажи наркозависимым запрещенных веществ Оперативники установили что, злоумышленники действовали в Иркутской области и в соседних регионах. Кроме того, был ограничен доступ к шести таким сайтам.

Сотрудники полиции напоминают, что действия наркоторговцев являются уголовно-наказуемыми и в соответствии со статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы.

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