Блокировать сообщения с рекламой наркотиков просят жителей Иркутской области
Полиция Иркутской области призывает граждан блокировать сообщения с рекламой наркотиков, которые поступают через приложения в мобильных телефонах.
Полиция Иркутской области призывает граждан блокировать сообщения с рекламой наркотиков, которые поступают через приложения в мобильных телефонах.
Как сообщает 1 марта 2017 года
Подобными методами активно пользуются не только представители наркобизнеса, как правило, находящиеся за пределами страны, но и различного рода мошенники, рассчитывающие на то, что наркозависимый не станет обращаться в полицию, чтобы не привлекать к себе внимание. Известны случаи установки под аналогичным предлогом различных вирусных программ.
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) ГУ МВД России по Иркутской области проводят мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности продавцов наркотиков через Интернет. В 2016 году обезврежено семь преступных групп, использовавших Интернет в качестве основной площадки для поиска клиентов и продажи наркозависимым запрещенных веществ Оперативники установили что, злоумышленники действовали в Иркутской области и в соседних регионах. Кроме того, был ограничен доступ к шести таким сайтам.
Сотрудники полиции напоминают, что действия наркоторговцев являются