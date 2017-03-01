Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генерального директора Первого канала Константина Эрнста не отправлять российских исполнителей на «Евровидение-2017» и отказаться от трансляции конкурса, который пройдет в Киеве.

Милонов пояснил, что официальные власти Украины проводят «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». Парламентарий подчеркнул, что в украинском сегменте интернета развернулась «настоящая вакханалия», Россию обвиняют в неудачах и проблемах этой страны, «поднимает голову неонацизм», передает Лента.ру.

«Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс “Рейховидение”!», — написал Милонов в обращении к Эрнсту.