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09:42 (мск), источник: Известия.Ру

Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот

Депутат обратился к Константину Эрнсту с призывом не отправлять российских участников на конкурс.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генерального директора Первого канала Константина Эрнста не отправлять российских исполнителей на «Евровидение-2017» и отказаться от трансляции конкурса, который пройдет в Киеве.

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Милонов пояснил, что официальные власти Украины проводят «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». Парламентарий подчеркнул, что в украинском сегменте интернета развернулась «настоящая вакханалия», Россию обвиняют в неудачах и проблемах этой страны, «поднимает голову неонацизм», передает Лента.ру.

«Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс “Рейховидение”!», — написал Милонов в обращении к Эрнсту.

Ранее в негативном ключе о «Евровидении-2017» высказывался и певец Филипп Киркоров, который заявил, что разочаровался в песенном состязании

Артист призвал не ехать «туда, где нас не ждут». Киркоров подчеркнул, что на прошлом соревновании судьи необоснованно поставили российскому конкурсанту Сергею Лазареву нули.

Комментарии
21
Юрий
Данный конкурс давно превратился в политическую клоунаду. Зачем в нём участвовать, если результат заранее известен. Конкурс, в котором условия голосования меняют по ходу голосования, победителем делают транса из-за толерантности, песню, которая давно не нова,делают победителем по политическим мотивам, это больше стало похоже на телешоу низкой пробы, типа дом-2.
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дядя Коля
Правильно , нечего туда ехать.....Там на обед один укроп !
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конь педальный
Назовите хоть одну пестню за последние лет 10, которая стала популярной после этого конкурса? Отстой полный. И вспомните Сам-Ремо...шлягеры каждый год!
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