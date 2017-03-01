До 6 градусов тепла ожидается в Иркутске 2 марта

Теплую погоду в ближайшие сутки прогнозируют синоптики в Иркутской области.

По сообщению Гидрометцентра, 2 марта местами пройдут снег и мокрый снег. Кроме того, подует ветер с порывами до 13 м/с. Возможны поземки.

Ночью столбик термометра опустится до -5, -10 градусов, при прояснении до -15, -20 градусов. Днём потеплеет до 0,-5 градусов, местами до -8,-13 градусов, в западных и южных районах при малооблачной погоде до +1,+6 градусов.