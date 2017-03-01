Юных хабаровчан наградят поездкой в Китай

В конце марта 20 школьников в возрасте 13−16 лет отправятся в город Санья. Тур состоится в рамках соглашения об обмене детскими делегациями, которое подписали мэр Хабаровска Александр Соколов и администрация этого китайского города.

Ученики китайских школ подготовили для гостей из Хабаровска специальные мероприятия. Также жители краевой столицы посетят парки «Тропический сад» и «Край света», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

«Такие поездки стимулируют наших школьников на новые победы, на новые достижения. Они видят, что их труд (а учеба — это тяжелый труд) вознаграждается. У нас есть соглашения об обмене делегациями школьников с другими городами-побратимами: Пучоном, Харбином, Ниигатой. И ежегодно совершаются аналогичные поездки в эти города», — рассказала начальник отдела управления образования Ирина Всеволодова.