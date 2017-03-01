Самый известный отель мира закрыли на три года

Как сообщается на сайте сети Hilton, в которую входит эта гостиница, с 28 февраля она перестал принимать постояльцев.

Руководить работами по реконструкции будет Пьер-Ив Рошон, ранее работавший над реставрацией парижского отеля Le Bristol и других известных гостиниц.

Как уточняет CPP-Luxury, в будущем большинство из 1,4 тысячи номеров отеля превратится в отдельные апартаменты. Планируется, что в качестве гостиничных номеров после реконструкции будет использоваться лишь от 300 до 500 комнат.

С 2014 года Waldorf Astoria владеет китайская страховая компания Anbang Insurance Group. Управлять отелем в будущем продолжить сеть Hilton.

Современное здание Waldorf Astoria было открыто в 1931 году, однако история гостиницы началась еще в конце XIX века (тогда она располагалась по соседству).