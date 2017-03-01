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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Самый известный отель мира закрыли на три года

Расположенный в Нью-Йорке отель Waldorf Astoria, который называют самым известным в мире, закрыли на трехлетнюю реконструкцию.

Источник: Reuters

Как сообщается на сайте сети Hilton, в которую входит эта гостиница, с 28 февраля она перестал принимать постояльцев.

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Руководить работами по реконструкции будет Пьер-Ив Рошон, ранее работавший над реставрацией парижского отеля Le Bristol и других известных гостиниц.

Как уточняет CPP-Luxury, в будущем большинство из 1,4 тысячи номеров отеля превратится в отдельные апартаменты. Планируется, что в качестве гостиничных номеров после реконструкции будет использоваться лишь от 300 до 500 комнат.

С 2014 года Waldorf Astoria владеет китайская страховая компания Anbang Insurance Group. Управлять отелем в будущем продолжить сеть Hilton.

Современное здание Waldorf Astoria было открыто в 1931 году, однако история гостиницы началась еще в конце XIX века (тогда она располагалась по соседству).

В отеле за годы его существования останавливались многие известные постояльцы. Среди них королева Великобритании Елизавета II, Папа римский Павел VI, президент США Герберг Гувер и другие

Певец Фрэнк Синатра прожил в Waldorf Astoria несколько лет. В гостинице были сняты многие голливудские фильмы, в числе которых «Интуиция», «Поездка в Америку» и «Запах женщины». Входит во многие рейтинги лучших отелей мира.

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