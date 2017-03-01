Самый известный отель мира закрыли на три года
Расположенный в
Расположенный в
Как сообщается на сайте сети Hilton, в которую входит эта гостиница, с 28 февраля она перестал принимать постояльцев.
Руководить работами по реконструкции будет
Как уточняет
С 2014 года Waldorf Astoria владеет китайская страховая компания Anbang Insurance Group. Управлять отелем в будущем продолжить сеть Hilton.
Современное здание Waldorf Astoria было открыто в 1931 году, однако история гостиницы началась еще в конце XIX века (тогда она располагалась по соседству).
Певец Фрэнк Синатра прожил в Waldorf Astoria несколько лет. В гостинице были сняты многие голливудские фильмы, в числе которых «Интуиция», «Поездка в Америку» и «Запах женщины». Входит во многие рейтинги лучших отелей мира.