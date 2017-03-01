Пожарные бьют тревогу: сотни жилых домов Хабаровска рискуют остаться без помощи огнеборцев

Хабаровск, 1 марта, AmurMedia.

Все больше домов в Хабаровске рискуют остаться без помощи пожарных. Огнеборцы обеспокоены тенденцией постройки заборов с воротами или шлагбаумами вокруг жилых домов, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Все чаще перекрываются подъездные пути к жилым домам в Хабаровске. К примеру, на 41-м доме по улице Истомина подъезды к самому зданию с обеих сторон преграждают два шлагбаума, открыть которые в случае необходимости никто из прибывших пожарных или спасательных служб не сможет.

На улице Комсомольской, дом № 67, въезд во внутренний двор перекрывают массивные ворота. Нужно отметить, что жильцы подобных домов, как правило, поддерживают огораживание и уединение зданий, при этом не понимая, какую опасность таят в себе «укрепление бастиона».

— Это все мы сделали ради безопасности наших детей. Чтобы нам было спокойно — через такой забор не перелезут ни маргиналы, ни алкоголики. Кроме того, стало гораздо чище — раньше, особенно летом, тут толпами сидели школьники, оставляя после себя бутылки и семечки. После закрытия доступа на площадке валяются лишь детские игрушки, никакого мусора, — аргументирует жительница дома № 167 по улице Краснореченской Анна.

Но шлагбаумы и ворота — не самый надежный способ уберечь «свой дом, свою крепость» от потенциальных злоумышленников. Есть и более плотно защищенные дома. К примеру, на улице Комсомольской дом № 73б огражден даже двойным забором. Первый ряд по внешнему периметру, на границе с другими дворами, а второй — непосредственно возле высотки.

При этом о риске возгорания в доме и трудностях, которые это вызовет, многие жильцы даже не задумывались.

— Вы знаете, а я ведь даже не задумывался, как к нам проедет пожарная машина в случае беды. У кого пожарным взять ключ? Я не знаю. Наверное, если будет пожар, огнеборцев к нам запустят, ключи-то есть у многих жителей. Плюс везде стоят камеры. А вообще я слышал, что во многих высотках установлены пожарные шланги, так что с небольшими очагами люди и сами справятся, — поделился горожанин Игорь.