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10:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожарные бьют тревогу: сотни жилых домов Хабаровска рискуют остаться без помощи огнеборцев

Новая «мода» на огораживание дворов запросто может лишить попавших в беду горожан шанса на спасение.

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18
фотографий
18
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Хабаровск, 1 марта, AmurMedia.

Все больше домов в Хабаровске рискуют остаться без помощи пожарных. Огнеборцы обеспокоены тенденцией постройки заборов с воротами или шлагбаумами вокруг жилых домов, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Все чаще перекрываются подъездные пути к жилым домам в Хабаровске. К примеру, на 41-м доме по улице Истомина подъезды к самому зданию с обеих сторон преграждают два шлагбаума, открыть которые в случае необходимости никто из прибывших пожарных или спасательных служб не сможет.

На улице Комсомольской, дом № 67, въезд во внутренний двор перекрывают массивные ворота. Нужно отметить, что жильцы подобных домов, как правило, поддерживают огораживание и уединение зданий, при этом не понимая, какую опасность таят в себе «укрепление бастиона».

— Это все мы сделали ради безопасности наших детей. Чтобы нам было спокойно — через такой забор не перелезут ни маргиналы, ни алкоголики. Кроме того, стало гораздо чище — раньше, особенно летом, тут толпами сидели школьники, оставляя после себя бутылки и семечки. После закрытия доступа на площадке валяются лишь детские игрушки, никакого мусора, — аргументирует жительница дома № 167 по улице Краснореченской Анна.

Но шлагбаумы и ворота — не самый надежный способ уберечь «свой дом, свою крепость» от потенциальных злоумышленников. Есть и более плотно защищенные дома. К примеру, на улице Комсомольской дом № 73б огражден даже двойным забором. Первый ряд по внешнему периметру, на границе с другими дворами, а второй — непосредственно возле высотки.

При этом о риске возгорания в доме и трудностях, которые это вызовет, многие жильцы даже не задумывались.

— Вы знаете, а я ведь даже не задумывался, как к нам проедет пожарная машина в случае беды. У кого пожарным взять ключ? Я не знаю. Наверное, если будет пожар, огнеборцев к нам запустят, ключи-то есть у многих жителей. Плюс везде стоят камеры. А вообще я слышал, что во многих высотках установлены пожарные шланги, так что с небольшими очагами люди и сами справятся, — поделился горожанин Игорь.

Заметим, что пожарные Хабаровского края также обеспокоены появившейся «модой» на огораживание. Но повлиять на ситуацию борцы с огненной стихией больше не могут. — В настоящее время в законодательстве РФ нет прямого запрета на установку шлагбаумов или ворот, хотя раньше такая норма была. Но при этом любители заборов должны обеспечить проезд для автомобилей экстренных служб. Как они это обеспечат, уже дело жильцов: поставят камеры, вахтера наймут, еще как-либо. Но этот вопрос должен быть решен, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

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