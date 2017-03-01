Синоптик: Климатическая весна придет в Хабаровск раньше обычного

На следующей неделе в краевой столице начнет теплеть. Обычно климатическая зима в Хабаровске заканчивается в последнюю декаду марта, однако в этом году, по предварительным прогнозам, весна придет в город на несколько дней раньше. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.

«Уже во второй декаде марта в Хабаровске ожидаются положительные температуры. Согласно прогнозу, климатическая весна начнется раньше обычных сроков», — рассказала начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева.