Прием в муниципальной больнице обойдется свердловчанам в 1055 рублей

В свердловских медучреждениях поднялись цены на ряд профильных услуг. О планируемом повышении в муниципальных клиниках областной минздрав заявлял еще в начале 2017 года. В конце февраля правительство региона утвердило новый прейскурант на платные услуги.

«Тарифы не поднимались три года, и сейчас они не компенсируют затрат. А инфляция за это время все-таки выросла. Рост цен не столь существенный. Наша задача сейчас — покрыть расходы», — пояснил «Уралинформбюро» пресс-секретарь министерства здравоохранения Константин Шестаков.

В числе прочего подорожали приемы специалистов, медосмотры, услуги стоматолога. В среднем тариф увеличился на 16%. Так, первичный прием врача высшей категории теперь обойдется в 1055 рублей вместо 910.

Стоит отметить, что поднялись предельные тарифы. Клиники вправе установить цены ниже этого уровня.