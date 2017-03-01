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10:19 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На челябинскую компанию, со стройплощадки которой спрыгнула школьница, завели дело

ЧЕЛЯБИНСК, 1 марта, РИА ФедералПресс. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела очередную проверку по факту прыжка 13-летней школьницы с недостроенного здания. На должностных лиц застройщика и подрядной организации завели дела об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Напомним, 13-летняя девочка 27 декабря 2016 года спрыгнула с крыши недостроенного здания. К счастью, она осталась жива. На педагога школы, где училась пострадавшая, было заведено уголовное дело по ст. 110 УК РФ за доведение школьницы до прыжка.

Как сообщалось ранее, учительница математики систематически унижала человеческое достоинство девочки и жестоко с ней обращалась.

По результатам последней проверки в отношении застройщика и подрядной организации были возбуждены административные дела по факту беспрепятственного доступа посторонних лиц на территорию объекта незавершенного строительства (строящегося жилого дома № 1 на улице Хохрякова).

На строительной площадке не было установлено специальное устройство ограждения, что не отвечает требованиям безопасности и является нарушением градостроительного законодательства.

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений в адрес руководителей организаций и в адрес главы Челябинска.

Ситуация находится на контроле прокуратуры. Как писал «ФедералПресс» ранее, челябинцы создали петицию в защиту подследственной 82-летней учительницы. Авторы рассказали, что по их мнению, педагог не виновата в трагедии. «Мы считаем, прежде чем обвинять учителя, надо разбираться в семье. Возможно, что мама, воспитывающая одна свою девочку недостаточно внимания уделяет ей», — отмечали они.

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