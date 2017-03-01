На строительстве дороги Дубки — Левадки обустроены временные площадки и стройгородок

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Республики Крым по итогам совещания с представителями подрядной организации «Сибавтобан».

На данный момент выполнены следующие виды работ: произведено закрепление геодезической разбивочной основы — 6 км, снят растительный слой на площади в 6 тысяч квадратных метров, выполнены работы по разминированию на участке протяженностью 8 км, обустроены 3 временные площадки, строительный городок, — уточнили в дорожном ведомстве.

Объект «Объездная дорога Симферополя на участке Дубки-Левадки» входит в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Проект с положительным заключением вышел из Главгосэкспертизы в конце ноября. Стоимость проекта объездной дороги — 6,14 миллиарда рублей.

Окончание работ в соответствии с контрактом планируется 31 августа 2018 года.