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10:21 (мск), источник: РИА Крым

Веселая компания: канарейки и собаки не попали в Крым с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). За минувшую неделю сотрудники Россельхознадзора Крыма пресекли 77 попыток ввоза на территорию Республики запрещенных товаров, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

По данным Россельхознадзора, общий вес товаров, которые пытались ввезти в Крым украинцы, составил 209 килограмм. В частности, в багаже и ручной клади были обнаружены почти 75 килограмм мяса птицы, 50 килограмм колбасных изделий, 33 килограмма сала, 19 килограмм молочной продукции и 210 яиц.

Кроме того, на полуостров пытались «проникнуть» четыре собаки и шесть канареек. Все потенциально опасные товары и животные были возвращены обратно на территорию сопредельного государства.

С начала года сотрудники Россельхознадзора на границе Крыма и Украины выявили 809 партий «запрещенки» общим весом 1973 килограмма. Среди «братьев наших меньших», которые пытались попасть на полуостров, были обнаружены 39 различных млекопитающих, 8 птиц, 30 пиявок и чучело фазана.

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