Воссоединение РФ с Крымом является одним из поводов для гордости россиян
1 марта.
1 марта.
В ходе опроса, проведённого
На втором месте рейтинга впервые оказался такой вариант ответа как возвращение Крыма в состав России (43%). До сих пор вторую строчку занимала «ведущая роль страны в освоении космоса» (сейчас 41%, третье место рейтинга).
У трети россиян гордость вызывает русская литература (36%), «превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире» (35%), достижения российской науки (32%). В 1999 году такие ответы давали 46%, 42% и 52% соответственно.
Среди других поводов для гордости — «слава русского оружия» (26%), «моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость» (23%), великие русские путешественники, первопроходцы (19%), борьба с
Еще 18% гордятся стабилизацией положения страны при Владимире Путине, ростом экономики.
Между тем чувство стыда и огорчения у россиян
Также среди событий 20-го века, вызывающих у них стыд, россияне назвали репрессии и террор в начале столетия (22%), хроническое отставание от Запада (20%), итоги перестройки (18%), «наша косность, инертность, лень» (14%).
Каждый десятый стыдится «ограниченной, некомпетентной, своекорыстной власти» и гонений на церковь (по 11%).