Воссоединение РФ с Крымом является одним из поводов для гордости россиян

В ходе опроса, проведённого 20—23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ, социологи поинтересовались у россиян, какие события и явления в истории страны вызывают у них чувство гордости.

На втором месте рейтинга впервые оказался такой вариант ответа как возвращение Крыма в состав России (43%). До сих пор вторую строчку занимала «ведущая роль страны в освоении космоса» (сейчас 41%, третье место рейтинга).

У трети россиян гордость вызывает русская литература (36%), «превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире» (35%), достижения российской науки (32%). В 1999 году такие ответы давали 46%, 42% и 52% соответственно.

Среди других поводов для гордости — «слава русского оружия» (26%), «моральные качества русского человека — простота, терпение, стойкость» (23%), великие русские путешественники, первопроходцы (19%), борьба с татаро-монгольским игом (14%), передовой строй, советское бесклассовое общество (9%).

Еще 18% гордятся стабилизацией положения страны при Владимире Путине, ростом экономики.

Между тем чувство стыда и огорчения у россиян по-прежнему связано с тем, что «мы — великий народ, богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности» (54% сейчас и 79% в 1999 году). Каждый третий переживает из-за распада СССР (33% и 48% ранее), каждый четвертый — из-за «грубости нравов, хамства, неуважения людей друг к другу» (24% и 45% ранее).

Также среди событий 20-го века, вызывающих у них стыд, россияне назвали репрессии и террор в начале столетия (22%), хроническое отставание от Запада (20%), итоги перестройки (18%), «наша косность, инертность, лень» (14%).

Каждый десятый стыдится «ограниченной, некомпетентной, своекорыстной власти» и гонений на церковь (по 11%).