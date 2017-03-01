Схема движения на Васильевском острове снова изменится

На Васильевском острове появятся новые ограничения для транспорта, сообщает «Водитель Петербурга». Схема движения изменится 3 марта.

По данным ГАТИ, проезд будет невозможен по Большому проспекту Васильевского острова от 8−9 до 12−13 линий. Кроме того, закроют 20−21 линию от набережной Лейтенанта Шмидта до Среднего проспекта.

Ранее на Большом проспекте уже были введены ограничения движения из-за ремонта теплосети. Все они также остаются в силе.

Движение по участкам Васильевского острова будет перекрыто до 14 апреля текущего года.