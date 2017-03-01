Схема движения на Васильевском острове снова изменится
На Большом проспекте ремонтируют теплосеть.
На Большом проспекте ремонтируют теплосеть.
На Васильевском острове появятся новые ограничения для транспорта, сообщает «Водитель Петербурга». Схема движения изменится 3 марта.
По данным ГАТИ, проезд будет невозможен по Большому проспекту Васильевского острова от 8−9 до 12−13 линий. Кроме того, закроют 20−21 линию от набережной Лейтенанта Шмидта до Среднего проспекта.
Ранее на Большом проспекте уже были введены ограничения движения
Движение по участкам Васильевского острова будет перекрыто до 14 апреля текущего года.