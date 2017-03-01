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10:32 (мск), источник: АиФ Прикамье

Вековая любовь. Жительница Перми отметила своё 100-летие

Строгий, но справедливый — так говорят о хорошем учителе. Преподаватель открывает дверь в мир знаний, с добротой и пониманием относится к своим ученикам. Главное в этой профессии — любовь.

Источник: Аргументы и факты

Трудные годы.

Столетний юбилей отметила Ольга Азанова, которая долгие годы учила детей в сельской школе. В беседе она кажется строгой, но когда начинает общаться, любой человек поневоле попадает под её обаяние. Слушая её рассказ, удивляешься, как много может пережить человек, не растеряв при этом веры, надежды и любви.

Ольга Сергеевна родилась в Осе 16 февраля 1917 г. Мама работала учительницей, отец был инспектором школ. Революция расколола семью. Одного сына забрали в армию Колчака, второй стал красным командиром. Голод подточил здоровье матери, скончался и отец. Маленькую Олю воспитывали бабушка и дедушка. О детстве она вспоминает со вздохом. Тяжело было, говорит.

— Во времена Сталина люди друг за другом следили, доносили. Это было ужасно, но мы выжили, — говорит Ольга Сергеевна. — Свои воспоминания о тех временах я описала в стихах. «Три чекиста с пистолетом заявились как-то летом. Всё, что нажили, забрали — деньги, ценности изъяли». Тяжелейшая нужда к нам в семью тогда пришла.

В 17 лет у молодой девушки было всего одно платье. Это не мешало юной красавице производить впечатление на молодых людей. Первый муж, вспоминает Ольга Сергеевна, прохода не давал, так она ему запала в душу. Вышла за него в 19 лет. Годом ранее, после окончания педагогического училища, пришла в школу. Сначала работала учителем русского языка, а потом и директором учебного заведения в с. Калиновка Еловского района. Затем преподавала домоводство в с. Кордон Кишертского района. Ей много раз объявляли благодарности, наградили медалями «Ветеран труда», «Ветеран тыла». Получила она и награду «За долгий добросовестный труд».

— Такую медаль учителям вручали редко, — говорит Ольга Сергеевна.

Всегда на виду.

— Мы, сельские учителя, не сидели на лавочках. У нас было много работы помимо школы. Я вела кружок ликбеза, — вспоминает Ольга Азанова. — Крестьяне тогда были неграмотными, а обстановка требовала от них знаний чтения и письма. В моей группе было 12 женщин. Помню, помимо учёбы мы обменивались новостями. Мне было известно всё, что происходит в деревне: кто родился, кто женился, кто корову потерял. Знали всё и обо мне, ведь педагог всегда на виду.

К учителям тогда относились с большим уважением. Люди любили и её, а она отвечала взаимностью. О работе в селе вспоминает с теплотой и очень жалеет, что деревни пустеют. Правительству надо обязательно поднимать сельское хозяйство, помнить, что именно сельчане кормят страну, уверена юбилярша.

Ольга Сергеевна научилась прекрасно шить, писала стихи, пела в хоре, играла в спектаклях. При этом она справлялась с самой главной ролью — мамы. Так получилось, что четверых детей ей пришлось поднимать практически в одиночку. Последние крохи еды в трудные времена отдавала им. Сейчас старшему сыну, Борису, 80 лет, Владимиру — 75, Вере — 70, Надежде — 65. У Ольги Сергеевны семеро внуков и десять правнуков.

— Мы не богаты, но это не главное. Живём дружно, всегда помогаем друг другу. Потому что верим в добро, честность и справедливость, — сказала Ольга Азанова.

Ольга Сергеевна говорит, что отличительная черта её поколения — это вера в светлое будущее. Она считает, что всё плохое, что сейчас есть в нашей стране, исчезнет, и жизнь обязательно наладится.

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