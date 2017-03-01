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11:44 (мск), источник: Sputnik.md

Участникам ВОВ в Приднестровье намерены предоставить новые льготы

ТИРАСПОЛЬ, 1 мар — Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские депутаты на президиуме поддержали законопроект, который предусматривает предоставление материальной поддержки участникам Великой Отечественной войны и иным лицам, приравненным к ним, сообщили в парламентской пресс-службе.

Документ в режиме законодательной необходимости представлен на рассмотрение лидером региона Вадимом Красносельским.

В Законодательное собрание он пока не поступил, поскольку для его реализации необходимо четкое финансово-экономическое обоснование.

Однако из-за актуальности вопроса парламентарии решили поддержать законопроект в первом чтении и в рамках второго отработать механизм его реализации на практике.

«Наша задача — совместно с правительством данную инициативу рассмотреть и доработать таким образом, чтобы государство смогло финансово обеспечить льготы. Они не должны оставаться на бумаге», — сказал глава Законодательного собрания Александр Щерба.

В настоящее время участники ВОВ имеют право на полное освобождение от платы за природный газ, электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение, отопление в пределах социальных норм для данных видов коммунальных услуг.

Исходя из законопроекта, им будет предоставлена полная скидка с оплаты иных коммунальных услуг и за жилое помещение (сейчас она составляет 75%), а также с оплаты коммунальных услуг и за жилое помещение в пределах социальных норм (на данный момент она составляет 50%).

Нынешний законопроект предлагает предоставить и другие виды льгот: освобождение от уплаты обязательных страховых взносов, налога на имущество и подоходного налога с физических лиц, от местных налогов и сборов, от уплаты земельного налога, а также 100-процентное снижение платы за патент и бесплатное социальное обслуживание.

По словам главы Комитета по социальной политике Сергея Чебана, с учетом тружеников тыла в категорию участников Великой Отечественной войны и иных лиц, приравненных к ним, входит более 1200 человек.

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