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10:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Букет из колбасы подарила фанатка музыкантам группы «Ария»

Жительница Новосибирска Мария Зайцева вручила группе «Ария» после концерта букет, составленный из бутылки виски, сыра, лука, колбасы и салями, фотографию с букетом разместил бас-гитарист группы «Ария» Виталий Дубинин на своей странице в «Инстаграме».

Концерт «Арии» прошел 28 февраля в Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске.

«Вот такой интересный букетик от Маши Зайцевой!», — гласит подпись к фотографии.

На фото виден букет, составленный из бутылки виски, сыра, лука, колбасы и салями.

Месяц назад Дубинин разместил в своем аккаунте вывеску «Дома детского творчества им. В. Дубинина», чем собрал лайки от подписчиков.

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