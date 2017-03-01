Букет из колбасы подарила фанатка музыкантам группы «Ария»
Жительница Новосибирска Мария Зайцева вручила группе «Ария» после концерта букет, составленный из бутылки виски, сыра, лука, колбасы и салями, фотографию с букетом разместил
Жительница Новосибирска Мария Зайцева вручила группе «Ария» после концерта букет, составленный из бутылки виски, сыра, лука, колбасы и салями, фотографию с букетом разместил
Концерт «Арии» прошел 28 февраля в Дворце культуры железнодорожников в Новосибирске.
«Вот такой интересный букетик от Маши Зайцевой!», — гласит подпись к фотографии.
На фото виден букет, составленный из бутылки виски, сыра, лука, колбасы и салями.
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