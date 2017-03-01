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11:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В некоторых района Ростова с 1 по 3 марта отключат свет

В некоторых района Ростова-на-Дону три дня будут отключать свет.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, 1 марта с девяти часов утра до четырех часов вечера электричества не будет по ул. Чехова 105,105/1 и ул. Соколова 92, до пяти часов вечера — по ул. Зорге 5, 26, 28а, 28б, Содружества 3, ул. Комсомольская 83−89, ул. Сарьяна 82−88, ул. Кизитериновская балка 2−96, 1−51, ул. Ручейная 1−13, 2−10, ул. 45-я Линия 9−11 и ул. Александровский спуск 2−34.

Завтра, 2 марта, до пяти вечера без света останутся жители ул. Андрея Сладкова 176, 176 а, б, ул. Зорге 28/1, 28/2, ул. Содружества 3, просп. 40-летия Победы 96−246, ул. Пахотная 1−129, 20−182, пер. Красной Звезды 65, пер. Молочный 89−91, 64−68, ул. Равенства 69−93, 66−84, пер. 80−84, пер. Руднива 75−83, 82−84, ул. Горсоветская 34, ул. Школьная 2−12, 1−9, пер. Технический 1−17, 2−26, пер. Конотопский 1−15, 2−24, пер. Бесланский 16−32, 5−15, пер. Бакинский 16−36,15−31, ул. Граненая 1−19, 2−8, пер. Железноводский 15−35, 18−40, пер. Кисловодский 2−28, 1−23, ул. Вяземцева 11−33, 22−44, ул. Тюхряева 4−20, 11−31, ул. Буйнакская 2−10, 1−7, ул. 28 линия 45−59, ул. 30 линия 34−74,33−69 и ул. 32 линия 59−79, 62−76. До шести часов вечера — ул. Тихого Дона 31−47, 30−38, ул. 20-Лет Октября 26−62, 51−69 и ул. Кемеровская 50−70, 53−67. До четырех часов вечера — ул. Малюгиной 225, 227, 212, 214, 214/2, 214/4, ул. Филимоновская 174, 180 и ул. Чехова 87−95, 94, 94 г, 94б, 94а.

В пятницу, 3 марта, в это же время отключат электричество по ул. Андрея Сладкова 178/24, ул. Зорге 28/2, 28, 22/1, 5, ул. Малюгиной 214/1, 214а, 214/22, ул. Соревнования 1−23, 2−24, ул. Щербакова 1−67, 2−50, ул. Алеутская 1−53, 30−68, ул. Фабричная 1−7, 10−36, ул. 12 Декабря 3−23, 2−32, ул. Молодежная 1−11, 2−30, пер. Аджарский 4−10, 1−7, пер. Запрудный 1−19, 2−16, ул. Пулеметная 3−19, 2−16 и ул. Курчатова 1−5.

Каждый день с 1 по 3 марта будут отключать электричество в домах по ул. Нариманова 71−85, ул. Краснокурсантская 76−88, 67−81, ул. Фурмановская 82−94, пер. Тбилисский 1−53, 2−48, пер. Грузинский 1−41, 2−38 и пер. Марксисткий 1−37.

На следующей неделе, во вторник, 7 марта, света не будет по ул. 22 линия 1−7, 2−12, пл. Базарная 5−13, 2−4, ул. 20 линия 1−11 и ул. 24 линия 2/5, 7.

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