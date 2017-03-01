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11:44 (мск), источник: Фонтанка

ЗакС окончательно переименовал Парнас в Сергиевское

Законодательное собрание Петербурга 1 марта проголосовало в третьем чтении за смену наименования МО «Парнас» на МО «Сергиевское», сообщает из Мариинского дворца корреспондент «Фонтанки».

Источник: РИА "Новости"

Как уже сообщала наша газета, согласно пояснительной записке, смена названия нужна для того, чтобы отразить «исторические, культурные и иные местные традиции и особенности территории муниципального образования, а также по многочисленным обращениям жителей муниципального образования».

«В наши дни петербуржцы свято чтят имя преподобного Сергия. В Санкт-Петербургской епархии восстановлена Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская пустынь, в честь преподобного Сергия названо 11 храмов, освящено множество приделов в церквях. По слову русского историка В. О. Ключевского, “при имени преподобного Сергия народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое …”» — говорится в документе.

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Объяснения, каким образом Сергий Радонежский связан именно с территорией МО «Парнас», в законопроекте не приводятся, однако к законопроекту прикладывается обращение к митрополиту с просьбой о благословении.

Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объяснял, что Сергий Радонежский в сердце каждого петербуржца, в том числе и жителей бывшего «Парнаса».

Идея переименовать муниципалитет принадлежит депутату прошлого созыва ЗакСа, а теперь представителю региона в Госдуме Евгению Марченко. Он уверял, что люди не могут разобраться и часто путают название муниципального образования «Парнас» с названием партии, промзоны «Парнас», метро «Парнас» и колбасного завода. Позже депутат также сообщил «Фонтанке», что после переименования жители «Сергиевского» смогут ездить в монастырь в Подмосковье, там их пообещали принять бесплатно.

В ходе второго чтения эсер Алексей Ковалев предлагал переименовать муниципалитет в «Не Парнас», однако депутаты его не поддержали.

Закон вступит в силу после подписания губернатором и опубликования. Переименование произойдёт, согласно документу, 1 июля 2017 года.

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