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10:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Владимир Кличко прочитал лекцию для швейцарских студентов

В последние недели Владимир Кличко занят подготовкой к важному бою против британца Энтони Джошуа. Тем не менее, у боксера нашлось свободное время для того, чтобы прочитать лекцию.

Источник: Telegraf.com.ua

Украинец посетил Университет Санкт-Галлена (Швейцария) и выступил с лекцией, посвященной инновационному менеджменту, о чем сообщается на официальном сайте ВУЗа.

Боксер выступил с курсом лекций перед несколькими десятками слушателей.

Ранее iSport.ua сообщал о том, что Кличко — один из лучших супертяжей по версии ESPN.

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