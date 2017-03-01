Владимир Кличко прочитал лекцию для швейцарских студентов
В последние недели Владимир Кличко занят подготовкой к важному бою против британца Энтони Джошуа. Тем не менее, у боксера нашлось свободное время для того, чтобы прочитать лекцию.
В последние недели Владимир Кличко занят подготовкой к важному бою против британца Энтони Джошуа. Тем не менее, у боксера нашлось свободное время для того, чтобы прочитать лекцию.
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Боксер выступил с курсом лекций перед несколькими десятками слушателей.
Ранее iSport.ua сообщал о том, что Кличко — один из лучших супертяжей по версии ESPN.