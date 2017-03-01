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10:45 (мск), источник: Publika.md

Найдены останки древнейшего гигантского пингвина

Международная группа ученых из Германии и Новой Зеландии обнаружила и описала ископаемые останки пингвина, который жил 61 миллион лет назад.

Источник: Publika.md

Рост животного составлял 1,5 метра, что делает его почти 30 сантиметров выше императорского пингвина, передаёт Лента.ру.

Окаменелости были обнаружены на берегу реки Вайпара в регионе Кентербери, Новая Зеландия. В этом районе ученые находили останки птиц, которые жили позже динозавров на несколько миллионов лет, в том числе скелет вайману — другого древнего пингвина.

Новый вид больше своих ископаемых и современных родственников, за исключением жившего 45 миллионов лет назад Anthropornis nordenskjoeldi, высота которого достигала 1,8 метра. На настоящий момент птица с реки Вайпара является самым древним из известных представителем семейства пингвиньих.

Ученые считают, что найденное животное держало спину прямо, а его походка напоминала таковую у современных пингвинов. Это означает, что птицы этого семейства, скорее всего, появились еще во времена динозавров.

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