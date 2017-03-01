Найдены останки древнейшего гигантского пингвина
Международная группа ученых из Германии и Новой Зеландии обнаружила и описала ископаемые останки пингвина, который жил 61 миллион лет назад.
Международная группа ученых из Германии и Новой Зеландии обнаружила и описала ископаемые останки пингвина, который жил 61 миллион лет назад.
Рост животного составлял 1,5 метра, что делает его почти 30 сантиметров выше императорского пингвина, передаёт Лента.ру.
Окаменелости были обнаружены на берегу реки Вайпара в регионе Кентербери, Новая Зеландия. В этом районе ученые находили останки птиц, которые жили позже динозавров на несколько миллионов лет, в том числе скелет вайману — другого древнего пингвина.
Новый вид больше своих ископаемых и современных родственников, за исключением жившего 45 миллионов лет назад Anthropornis nordenskjoeldi, высота которого достигала 1,8 метра. На настоящий момент птица с реки Вайпара является самым древним из известных представителем семейства пингвиньих.
Ученые считают, что найденное животное держало спину прямо, а его походка напоминала таковую у современных пингвинов. Это означает, что птицы этого семейства, скорее всего, появились еще во времена динозавров.