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10:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В городах и районах Башкирии принимают меры по повышению рождаемости

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В городах и сельских районах Башкортостана местные власти разрабатывают меры, направленные на повышение рождаемости. Накануне обсуждение демографической стратегии стало основным вопросом повестки заседания рабочей межведомственной группы при администрации Туймазинского района.

Глава администрации муниципалитета Айдар Суфиянов отметил, что демографическая ситуация в Туймазинском районе характеризуется стабильностью. За 2016 год родилось 1791 человек (в 2015 году — 1930), умерло 1603 человека, что на 167 меньше, чем за 2015 год. Естественный прирост населения за 2016 год составил 188 человек (2015 год — 160).

Участники заседания пришли к единому мнению, что работа по улучшению демографической ситуации в районе требует системного подхода. Для этого необходимо направить общие усилия на подготовку и привлечение высококвалифицированных медицинских кадров, техническое оснащение учреждений здравоохранения, особенно в сельской местности; на решение экономических и жилищных проблем, улучшение качества жизни населения, укрепление потенциала молодых семей, решение вопросов охраны материнства и детства.

Были высказаны предложения о необходимости повышения эффективности семейно-демографического мониторинга, профилактики абортов, пропаганды общественной значимости и ценности многодетных семей, а также проведения системных мероприятий, направленных на снижение порога смертности, в том числе профилактических мер по выявлению заболеваний на ранней стадии, сообщили в администрации муниципалитета.

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