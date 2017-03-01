В городах и районах Башкирии принимают меры по повышению рождаемости

Глава администрации муниципалитета Айдар Суфиянов отметил, что демографическая ситуация в Туймазинском районе характеризуется стабильностью. За 2016 год родилось 1791 человек (в 2015 году — 1930), умерло 1603 человека, что на 167 меньше, чем за 2015 год. Естественный прирост населения за 2016 год составил 188 человек (2015 год — 160).

Участники заседания пришли к единому мнению, что работа по улучшению демографической ситуации в районе требует системного подхода. Для этого необходимо направить общие усилия на подготовку и привлечение высококвалифицированных медицинских кадров, техническое оснащение учреждений здравоохранения, особенно в сельской местности; на решение экономических и жилищных проблем, улучшение качества жизни населения, укрепление потенциала молодых семей, решение вопросов охраны материнства и детства.