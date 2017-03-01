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10:55 (мск), источник: Pro Город Самара

Около «Самара Арены» обустроят водоем и вертолетную площадку для Ми-8

Власти Самары ищут подрядчика, который разработает еще один проект по благоустройству территории около стадиона «Самара Арена». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет разработать проекты вертолетной площадки, посадочных площадок для пассажиров шаттлов и водоема. Так, предполагается, что вертолетная площадка займет территорию в 2,3 га и будет рассчитана всего на одно посадочное место для Ми-8. Кроме того, в составе вертолетной площадки хотят обустроить парковку площадью 480 кв. м, а также сделать подъездную дорогу на 2 полосы и протяженностью примерно 238 м. Что касается водоема, то его планируют разместить на территории площадью 7218 кв. м. Его глубина составит около 4 метров.

Подрядчика выберут по итогам торгов 29 марта. За выполнение проектных работ, на что дается 6 месяцев, ему заплатят 16,7 млн рублей из областного бюджета.

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