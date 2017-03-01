Около «Самара Арены» обустроят водоем и вертолетную площадку для Ми-8

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет разработать проекты вертолетной площадки, посадочных площадок для пассажиров шаттлов и водоема. Так, предполагается, что вертолетная площадка займет территорию в 2,3 га и будет рассчитана всего на одно посадочное место для Ми-8. Кроме того, в составе вертолетной площадки хотят обустроить парковку площадью 480 кв. м, а также сделать подъездную дорогу на 2 полосы и протяженностью примерно 238 м. Что касается водоема, то его планируют разместить на территории площадью 7218 кв. м. Его глубина составит около 4 метров.

Подрядчика выберут по итогам торгов 29 марта. За выполнение проектных работ, на что дается 6 месяцев, ему заплатят 16,7 млн рублей из областного бюджета.