«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
Российская компания «Туполев» собрала несколько макетов перспективного российского стратегического бомбардировщика, включая и полноразмерный макет из дерева.
Российская компания «Туполев» собрала несколько макетов перспективного российского стратегического бомбардировщика, включая и полноразмерный макет из дерева.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в
Создание разных масштабных и полноразмерных макетов перспективной авиационной техники — один из этапов ее проектирования. Благодаря макетированию конструкторы могут экспериментировать с расположением различных элементов конструкции, а также разрабатывать внутреннюю компоновку самолета — размещение различного оборудования, отсеков вооружения и других систем.
В рамках программы разработки нового бомбардировщика «Туполев» создал несколько масштабных макетов из композиционных материалов. Вероятно, на этих макетах проверяется расположение различных внешних элементов конструкции. Не исключено, что эти модели отображают несколько вариантов аэродинамической компоновки перспективного самолета.
По словам источника ТАСС, в ПАК ДА будут использованы несколько технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие и элементы конструкции, а также геометрическую форму планера. Для уменьшения эффективной площади рассеяния бомбардировщика в нем сделают только внутренние отсеки вооружения.
Дело в том, что сроки разработки и испытания перспективного самолета могут несколько сдвигаться
В конце февраля текущего года стало известно, что Государственный
Разработка ПАК ДА ведется с 2013 года. Предположительно, самолет будет создан по схеме «летающего крыла» и будет выполнять полеты на дозвуковой скорости. Особое внимание в конструкции самолета будет уделено применению технологий малозаметности. Официально пока известно только, что в номенклатуру вооружений нового бомбардировщика войдет гиперзвуковое оружие.
Василий Сычёв