«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, все макеты перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) выполнены по схеме «летающее крыло».

Создание разных масштабных и полноразмерных макетов перспективной авиационной техники — один из этапов ее проектирования. Благодаря макетированию конструкторы могут экспериментировать с расположением различных элементов конструкции, а также разрабатывать внутреннюю компоновку самолета — размещение различного оборудования, отсеков вооружения и других систем.

В рамках программы разработки нового бомбардировщика «Туполев» создал несколько масштабных макетов из композиционных материалов. Вероятно, на этих макетах проверяется расположение различных внешних элементов конструкции. Не исключено, что эти модели отображают несколько вариантов аэродинамической компоновки перспективного самолета.

По словам источника ТАСС, в ПАК ДА будут использованы несколько технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие и элементы конструкции, а также геометрическую форму планера. Для уменьшения эффективной площади рассеяния бомбардировщика в нем сделают только внутренние отсеки вооружения.