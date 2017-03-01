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11:08 (мск), источник: N + 1

«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА

Российская компания «Туполев» собрала несколько макетов перспективного российского стратегического бомбардировщика, включая и полноразмерный макет из дерева.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, все макеты перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) выполнены по схеме «летающее крыло».

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Создание разных масштабных и полноразмерных макетов перспективной авиационной техники — один из этапов ее проектирования. Благодаря макетированию конструкторы могут экспериментировать с расположением различных элементов конструкции, а также разрабатывать внутреннюю компоновку самолета — размещение различного оборудования, отсеков вооружения и других систем.

В рамках программы разработки нового бомбардировщика «Туполев» создал несколько масштабных макетов из композиционных материалов. Вероятно, на этих макетах проверяется расположение различных внешних элементов конструкции. Не исключено, что эти модели отображают несколько вариантов аэродинамической компоновки перспективного самолета.

По словам источника ТАСС, в ПАК ДА будут использованы несколько технологий малозаметности, включая радиопоглощающее покрытие и элементы конструкции, а также геометрическую форму планера. Для уменьшения эффективной площади рассеяния бомбардировщика в нем сделают только внутренние отсеки вооружения.

Продувочная модель перспективного транспортного самолета схемы «летающее крыло» (2013 год). Не исключено, что ПАК ДА будет иметь сходные черты | Источник: ЦАГИ
Как ожидается, ПАК ДА совершит первый полет в 2025 году. Официальная презентация бомбардировщика пока запланирована на 2018 год, однако может быть перенесена

Дело в том, что сроки разработки и испытания перспективного самолета могут несколько сдвигаться из-за подготовки к возобновлению производства сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160М2.

В конце февраля текущего года стало известно, что Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем защитил аванпроект ПАК ДА. Согласно проекту, военные планируют использовать новый самолет не только в качестве стратегического бомбардировщика, но и в роли ракетоносца-бомбардировщика, дальнего перехватчика и даже в качестве платформы для запуска космических аппаратов.

Разработка ПАК ДА ведется с 2013 года. Предположительно, самолет будет создан по схеме «летающего крыла» и будет выполнять полеты на дозвуковой скорости. Особое внимание в конструкции самолета будет уделено применению технологий малозаметности. Официально пока известно только, что в номенклатуру вооружений нового бомбардировщика войдет гиперзвуковое оружие.

Василий Сычёв

Комментарии
29
Бабка Коммунистка
верно сказано ! не то что бы я пропагандирую наркотики .но план путина - это лучшее что мне приходилось курить .чтоб смеяться )))))))))))
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Михаил
Ныть, это привычка многих. Так проще. Сейчас образ наличия ума - создать вид постоянного недовольства и демонстрировать вечный скепсис. Вот недовольные здесь и позорятся часто.
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Лото Русское
Хохол , ты хочешь поучить русскую школу авиастроения????
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