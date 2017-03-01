Синоптик: 1 марта в Петербурге может быть побит температурный рекорд

В первый день весны в Петербурге может быть установлен новый температурный рекорд. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook пишет главный синоптик города Александр Колесов.

Согласно прогнозу эксперта, в среду температура воздуха может на целый градус превысить максимум, который держится в Северной столице несколько десятилетий.