Синоптик: 1 марта в Петербурге может быть побит температурный рекорд
Метеорологи ждут потепления до 6 °C.
Метеорологи ждут потепления до 6 °C.
В первый день весны в Петербурге может быть установлен новый температурный рекорд. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook пишет главный синоптик города Александр Колесов.
Согласно прогнозу эксперта, в среду температура воздуха может на целый градус превысить максимум, который держится в Северной столице несколько десятилетий.
Метеорологи обещают, что первый месяц весны будет теплым, но дождливым. Воздух в первый весенний месяц будет прогреваться до 11 °C, а количество осадков превысит норму более чем в два раза.