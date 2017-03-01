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12:11 (мск), источник: ИА Татар-информ

«Рубин» поздравил Рустама Минниханова с юбилеем

(Казань, 1 марта, «Татар-информ»). Футбольный клуб «Рубин» на своем официальном сайте поздравил Президента Татарстана Рустама Минниханова с 60-летием.

Источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов является председателем попечительского совета ФК «Рубин», а также заслуженным мастером спорта РФ.

«Желаем новых свершений во благо республики, спортивных побед, крепкого здоровья и семейного благополучия», — отмечается в сообщении.

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