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13:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Геленджике в лесу заблудились дети

Вечером 28 февраля в половине восьмого в Геленджикский отряд «Кубань-СПАС» поступил звонок. Мальчишки 2006 года рождения сообщили, что заблудились в лесу недалеко от города-курорта.

Уже через полтора часа спасатели обнаружили ребят недалеко от горы Плоской к северу от Геленджика. Мальчики были напуганы, им оказали психологическую помощь.

Как рассказали ребята, они отправились гулять в лес, но когда стемнело, побоялись самостоятельно спустится с горы и позвонили в службу спасения.

В 21:15 ребят доставили домой родителям, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе «Кубань-СПАС».

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