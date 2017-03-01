В Геленджике в лесу заблудились дети
Вечером 28 февраля в половине восьмого в Геленджикский отряд «Кубань-СПАС» поступил звонок. Мальчишки 2006 года рождения сообщили, что заблудились в лесу недалеко от
Вечером 28 февраля в половине восьмого в Геленджикский отряд «Кубань-СПАС» поступил звонок. Мальчишки 2006 года рождения сообщили, что заблудились в лесу недалеко от
Уже через полтора часа спасатели обнаружили ребят недалеко от горы Плоской к северу от Геленджика. Мальчики были напуганы, им оказали психологическую помощь.
Как рассказали ребята, они отправились гулять в лес, но когда стемнело, побоялись самостоятельно спустится с горы и позвонили в службу спасения.
В 21:15 ребят доставили домой родителям, сообщили ГТРК «Кубань» в