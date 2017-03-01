В Геленджике в лесу заблудились дети

Уже через полтора часа спасатели обнаружили ребят недалеко от горы Плоской к северу от Геленджика. Мальчики были напуганы, им оказали психологическую помощь.

Как рассказали ребята, они отправились гулять в лес, но когда стемнело, побоялись самостоятельно спустится с горы и позвонили в службу спасения.