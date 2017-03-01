Над Воронежем заправились бомбардировщики

— Это наиболее сложный элемент летной подготовки, требующий ювелирной точности и слаженности действий экипажей бомбардировщика и воздушного танкера. По условиям выполнения упражнений расстояние между самолетами не превышало 20 метров, — рассказали в пресс-службе ЗВО.

Дозаправку отработали более 10 самолетов. Полеты проходили в сложных метеоусловиях, днем и ночью в составе пар. Бомбардировщики Су-34 принимали топливо на высоте 4000−6000 метров при скорости более 700 километров в час.

Дозаправка в воздухе позволяет расширить сферу действия боевых самолетов. Системами для приема топлива оборудовано большинство истребителей и бомбардировщиков ВКС России.

Летающий танкер Ил-78 может одновременно заправлять три самолета. Для этого под крыльями и в корме установлено три заправочных агрегата с 26-метровым шлангом. На его конце закреплен аэродинамический конус. Пилот должен попасть штангой на носу своего самолета в конус, подача топлива начинается автоматически с момента сцепки. Насосы танкера перекачивают до 2300 литров горючего в минуту.