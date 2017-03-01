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13:29 (мск), источник: Sputnik.by

Цветы к 8 Марта в столице обещают продавать по «демократичным ценам»

МИНСК, 1 мар — Sputnik. Цветы к Международному женскому дню будут продаваться в достаточно «демократичном» ценовом сегменте, рассказали Sputnik в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Большая часть предложения цветов — белорусского производства: более 40 разновидностей роз свежесрезанных голландских гибридных сортов от 40 до 100 см, более 25 сортов тюльпанов, порядка семи сортов гербер, пять сортов альстромерии, три сорта лилии, а также горшечные цветы и рассада.

«Цветочная продукция, выращиваемая тепличными хозяйствами на срез, в основном реализуется через собственную торговую сеть в Минске в достаточно “демократичном” ценовом сегменте, рассчитанном на население со средним уровнем дохода», — отметили в ГУПР.

Согласно данным управления, белорусскими производителями к праздникам выращены около 1,5 миллионов штук цветов на срез (в 2016 году — более 700 тысяч). В ассортименте белорусских цветозаготовителей — тюльпаны, розы, герберы и альстромерия.

По состоянию на конец февраля розничные цены на белорусские розы составляют от 1,9 до четырех рублей, на импортные — от 2,5 до 5,5 рублей. Белорусские тюльпаны обойдутся в 1,8−2,5 рубля, приблизительно в те же деньги обойдутся и герберы. Импортные же тюльпаны и герберы будут стоить почти в два раза дороже.

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