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12:13 (мск), источник: РИА Новости

Если тигр постучался вдруг

В последнее время в СМИ участились сообщения о появлении амурских тигров в населенных пунктах Дальнего Востока, а соцсети пестрят фото и видео, на которых запечатлены хищники, разгуливающие в непосредственной близости от людей.

Источник: РИА "Новости"

Разберемся, почему так происходит и как вести себя при встрече с диким животным.

Тигр: инструкция по самообороне

К счастью, случаи появления «тигров-людоедов» скорее местный фольклор. Полосатый хищник опасен, но осторожен.

Нападения на людей очень редки и в абсолютном большинстве случаев спровоцированы самими пострадавшими

И все же раз тигры появились у населенных пунктов, мы не могли не спросить егерей, местных жителей и специалистов о мерах безопасности.

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Наши собеседники были единодушны: если тигр атакует безоружного человека, выжить у последнего вряд ли получится. Редкие счастливчики спасались благодаря везению или фантастической выдержке — например, падали на землю и не шевелились, несмотря на то, что тигр рвал когтями спину. Или им везло: тигр сначала интересовался сброшенным рюкзаком, давая возможность его владельцу залезть на дерево. Рядом оказывалась собака, которая становилась добычей вместо человека. Хищника пугал неожиданный резкий звук и человек мог уйти. Не сбежать, а именно уйти. Убегающая цель для тигра — жертва. Как и тот, кто поворачивается спиной.

В питомнике Московского зоопарка специалист по хищникам Татьяна Демина предупреждает: чтобы избежать агрессии тигра, не смотрите ему в глаза. Но корреспондентам, конечно, интересно проверить. Один взгляд — и мощно-внезапный, непросчитываемый бросок милой и спокойной секунду назад кошки. Толстые прутья клетки сразу кажутся ненадежными, от рева тигра становится не по себе. А ведь взрослые люди. И всего лишь зоопарк.

Главный вывод — постарайтесь тигра в лесу не встречать. Тигр атакует.

След тигра

Ученые и эксперты заповедников с некоторой долей иронии воспринимают возросшее внимание к появлению хищников на территории людей, ведь нарушителями спокойствия общественности в основном становятся молодые самцы, которые всего лишь исследуют новые для себя пространства.

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В результате они выходят на пригородные шоссе и другие магистрали, которые в свою очередь нарушают ареал перемещения диких кошек. Свою роль играет и высокая плотность населения в регионе.

«Суть не в том, что тигры выходят к людям — они просто в процессе своего расселения и исследования пространства в том числе сталкиваются с тем пространством, которое уже освоили люди», — считает кандидат биологических наук, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской академии наук и научный сотрудник Кроноцкого заповедника Анна Ячменникова.

По ее словам, частичное решение проблемы состоит в создании специальных условий для диких животных, которые позволят им свободно передвигаться через трубопроводы, железные дороги и трассы и не выходить к людям.

«У людей свои дороги, а у тигров свои. Когда у тигров своих дорог нет, они выходят на те, которые построили люди», — подчеркивает Анна.

Покормите меня!

Заставить тигров покинуть привычное место обитания и забрести в населенные пункты может и нехватка корма. «Если есть благополучная кормовая база, то, как правило, животное остается на месте, если нет, то животное начинает расселяться. Они идут и ищут места, где больше копытных», — рассказывает сотрудник ПРОО «Центр тигр», зоолог Екатерина Блидченко.

Также привлечь хищников может домашний скот. Согласно тексту Стратегии сохранения амурского тигра в РФ, такие ситуации составляют 57% от общего числа зарегистрированных взаимодействий животных с человеком.

Особую «любовь» эти дикие кошки питают к собакам: тигр может часами сопровождать человека с питомцем вплоть до его жилища, и при этом ни хозяин, ни пес не обнаружат присутствия зверя

Иногда выслеживание растягивается на несколько дней.

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Нередко могучие хищники попадают в поле зрения людей в весьма плачевном состоянии, вызванном глубокой раной или истощением. По словам Анны Ячменниковой, в таком случае животные выходят на шоссе и дороги, чтобы не тратить лишние силы.

«Животные, которые боятся и дорог, и людей, выходят к людям в крайнем случае, когда уже совсем нет сил лазать по сугробам», — отмечает она.

Помимо взрослых особей в населенных пунктах и лесах Дальнего Востока регулярно находят тигрят, оставшихся без матери. Точную причину этого явления установить сложно. Как считает Екатерина Блидченко, маленькие хищники могут остаться сиротами не только по вине браконьеров: «Мы не исключаем факт браконьерства, но мы и не исключаем, что мать может умереть по естественным причинам, например от инфекции». Кроме того, в дикой природе не являются исключением случаи нападения самца-тигра на самку с котятами. В итоге в сезон рождаемости весьма увеличивается возможность обнаружить одиноких тигрят.

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