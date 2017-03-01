Спекулянты-перевозчики в Хабаровске предлагают пассажирам рискнуть жизнью за двойную плату

Сегодня почти 500 пассажиров не смогли уехать из краевой столицы: из-за непогоды движение междугородних автобусов по автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре было приостановлено. Этой ситуацией воспользовались нелегальные перевозчики, которые предлагают людям проехать по трассе за двойную плату, сообщает портал «Губерния».

Ограничение движения автобусов было введено вечером 28 февраля. По данным ГИБДД, дорожное полотно покрыто льдом, а плохая видимости в условиях метели с сильным снегом представляет серьезную угрозу для тех, кто все же отважится выехать на трассу.

Сейчас междугородние автобусы с автовокзала не выпускают. Пассажирам, которые не смогли воспользоваться заранее купленными билетами, предлагают вернуть за них деньги. Тем временем владельцы микроавтобусов стремятся подзаработать: один из них объяснил пассажирам, что трасса уже якобы безопасна для движения, и набрал полный салон людей. За свои услуги спекулянты просят в среднем 1,5 тысячи рублей, тогда как билет на автобус стоит около 600 рублей.

Сотрудники краевого управления ГИБДД не рекомендуют пользоваться услугами подобных перевозчиков — это опасно для жизни.

«Нужно понимать, что все эти частники осуществляют незаконные пассажирские перевозки. Выезжать на закрытую трассу опасно и для автобусов, и для микроавтобусов, и для легковых автомобилей. Мы не можем запретить движение по дороге, только рекомендовать воздержаться от поездки до устранения последствий непогоды. Иначе вы рискуете не доехать до Комсомольска — в Нанайском районе дорога просто покрыта голым льдом, обледенение колоссальное. Те, кто едут при помощи нелегальных таксистов, очень рискуют», — прокомментировал старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Вячеслав Бондарев.

По словам собеседника, сейчас дорожные службы занимаются расчисткой дороги. Как только установится благоприятная погода, движение автобусов будет восстановлено.