Спекулянты-перевозчики в Хабаровске предлагают пассажирам рискнуть жизнью за двойную плату
Нелегальные таксисты воспользовались тем, что
Нелегальные таксисты воспользовались тем, что
Сегодня почти 500 пассажиров не смогли уехать из краевой столицы:
Ограничение движения автобусов было введено вечером 28 февраля. По данным ГИБДД, дорожное полотно покрыто льдом, а плохая видимости в условиях метели с сильным снегом представляет серьезную угрозу для тех, кто все же отважится выехать на трассу.
Сейчас междугородние автобусы с автовокзала не выпускают. Пассажирам, которые не смогли воспользоваться заранее купленными билетами, предлагают вернуть за них деньги. Тем временем владельцы микроавтобусов стремятся подзаработать: один из них объяснил пассажирам, что трасса уже якобы безопасна для движения, и набрал полный салон людей. За свои услуги спекулянты просят в среднем 1,5 тысячи рублей, тогда как билет на автобус стоит около 600 рублей.
Сотрудники краевого управления ГИБДД не рекомендуют пользоваться услугами подобных перевозчиков — это опасно для жизни.
«Нужно понимать, что все эти частники осуществляют незаконные пассажирские перевозки. Выезжать на закрытую трассу опасно и для автобусов, и для микроавтобусов, и для легковых автомобилей. Мы не можем запретить движение по дороге, только рекомендовать воздержаться от поездки до устранения последствий непогоды. Иначе вы рискуете не доехать до Комсомольска — в Нанайском районе дорога просто покрыта голым льдом, обледенение колоссальное. Те, кто едут при помощи нелегальных таксистов, очень рискуют», — прокомментировал старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Вячеслав Бондарев.
По словам собеседника, сейчас дорожные службы занимаются расчисткой дороги. Как только установится благоприятная погода, движение автобусов будет восстановлено.
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