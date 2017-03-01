Музей заповедника «Аркаим» получил президентский грант

Музей заповедника «Аркаим» (Челябинская область) получил президентский грант на реализацию проекта общенационального значения «Аркаим — страна городов: Музейный гид по Бронзовому кольцу России», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Кремля.

Как рассказала начальник музейного отдела заповедника Мария Макурова, деньги — а заявка подавалась на сумму 870 тыс. рублей — предназначены на создание системы указателей для путешественников по так называемой Стране городов.

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«Проект предполагает создание и установку информационных стендов у каждого из 14 объектов, подобных Аркаиму, входящих в “Страну городов” и расположенных на территории пяти муниципальных районов области: Кизильского, Брединского, Карталинского, Пластовского и Варненского. Это уникальные памятники археологии, где работают, в том числе, ученые с мировым именем, а местные жители и обычные туристы порой даже не знают, рядом с какими удивительными памятниками истории они живут. Им же по четыре и более тысячи лет!» — рассказал Мария Макурова, добавив, что проект, получивший грантовую поддержку президента России, имеет большое образовательное и воспитательное значение.

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На Аркаиме нашли жертвенник из овечьих костей и следы гончарного производства.

Она уточнила, что на сегодняшний день территории, где расположены археологические памятники, выведены из землепользования и входят в состав заповедника «Аркаим».

Опыт проведения подобного рода работ у коллектива заповедника «Аркаим» уже есть: в прошлом году, благодаря поддержке фонда В. Потанина, в рамках проекта «Парк Аркаимского периода: затерянный мир» было установлено 52 информационных стенда, расположенных возле памятников природы, культуры, археологических объектов.