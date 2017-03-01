Музей заповедника «Аркаим» получил президентский грант
Деньги предназначены на создание системы указателей для путешественников по Бронзовому кольцу России.
Деньги предназначены на создание системы указателей для путешественников по Бронзовому кольцу России.
Музей заповедника «Аркаим» (Челябинская область) получил президентский грант на реализацию проекта общенационального значения «Аркаим — страна городов: Музейный гид по Бронзовому кольцу России», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте Кремля.
Как рассказала начальник музейного отдела заповедника Мария Макурова, деньги — а заявка подавалась на сумму 870 тыс. рублей — предназначены на создание системы указателей для путешественников по так называемой Стране городов.
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«Проект предполагает создание и установку информационных стендов у каждого из 14 объектов, подобных Аркаиму, входящих в “Страну городов” и расположенных на территории пяти муниципальных районов области: Кизильского, Брединского, Карталинского, Пластовского и Варненского. Это уникальные памятники археологии, где работают, в том числе, ученые с мировым именем, а местные жители и обычные туристы порой даже не знают, рядом с какими удивительными памятниками истории они живут. Им же по четыре и более тысячи лет!» — рассказал Мария Макурова, добавив, что проект, получивший грантовую поддержку президента России, имеет большое образовательное и воспитательное значение.
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На Аркаиме нашли жертвенник из овечьих костей и следы гончарного производства.
Она уточнила, что на сегодняшний день территории, где расположены археологические памятники, выведены из землепользования и входят в состав заповедника «Аркаим».
Опыт проведения подобного рода работ у коллектива заповедника «Аркаим» уже есть: в прошлом году, благодаря поддержке фонда В. Потанина, в рамках проекта «Парк Аркаимского периода: затерянный мир» было установлено 52 информационных стенда, расположенных возле памятников природы, культуры, археологических объектов.
Заповедник «Аркаим» был образован в 1991 году на территории Кизильского и Брединского районов после археологического исследования этой территории и обнаружения уникального памятника эпохи бронзы — укрепленного поселения Аркаим. Первооткрываетелем Аркаима стал доктор исторических наук Геннадий Зданович, он же стал первым руководителем заповедника. В 1994 году при областной администрации было создано учреждение «Специализированный центр Аркаим», задачей которого являлась охрана и пропаганда исторического и культурного наследия. С открытием новых памятников