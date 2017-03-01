Готовность Омской области к паводку проверит специальная комиссия

По прогнозам спасателей, половодье в Прииртышье начнётся уже в середине месяца. Большая вода угрожает 26 районам области, а в Омске число мест возможного подтопления более двухсот. В зоне особого риска — частный сектор.

С сегодняшнего дня работники дорожных служб начнут вывозить снег из жилых массивов Ленинского, Кировского и Центрального округов. Как сообщил начальник управления дорожного хозяйства регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов, для расчистки сформировано 4 звена. В распоряжении каждого по 5 самосвалов, автогрейдер и фронтальный погрузчик.

Работа будет кипеть и на городских магистралях. Причем, не только днем, но и ночью. Бригады дорожников будут убирать сваленные с дорог сугробы и расчищать площадки рядом с социально-значимыми объектами.

Кроме того, по распоряжению Госжилинспекции управляющие компании должны начать борьбу с сосульками и убрать их с крыш многоэтажных домов до 6 марта. Если этого не будет сделано, то организации накажут крупным штрафом, размер которого превышает 50 тысяч рублей.