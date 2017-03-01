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11:49 (мск), источник: Вести - Омск

Готовность Омской области к паводку проверит специальная комиссия

Готовность Омской области к началу паводка проверит специальная межведомственная комиссия Сибирского Федерального Округа. Масштабные проверки пройдут сегодня и 3 марта.

По прогнозам спасателей, половодье в Прииртышье начнётся уже в середине месяца. Большая вода угрожает 26 районам области, а в Омске число мест возможного подтопления более двухсот. В зоне особого риска — частный сектор.

С сегодняшнего дня работники дорожных служб начнут вывозить снег из жилых массивов Ленинского, Кировского и Центрального округов. Как сообщил начальник управления дорожного хозяйства регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов, для расчистки сформировано 4 звена. В распоряжении каждого по 5 самосвалов, автогрейдер и фронтальный погрузчик.

Работа будет кипеть и на городских магистралях. Причем, не только днем, но и ночью. Бригады дорожников будут убирать сваленные с дорог сугробы и расчищать площадки рядом с социально-значимыми объектами.

Кроме того, по распоряжению Госжилинспекции управляющие компании должны начать борьбу с сосульками и убрать их с крыш многоэтажных домов до 6 марта. Если этого не будет сделано, то организации накажут крупным штрафом, размер которого превышает 50 тысяч рублей.

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