Депутат Госдумы РФ переночевал в гнилом бараке Уфы

Сам Омаров пояснял, что таким образом хочет на себе испытать то, что чувствуют жильцы аварийного барака. ProUfu.ru стало известно, что народный избранник сдержал слово — действительно заселился в барак накануне вечером, и провел ночь в одной из комнат, которую для него подготовили жильцы.

В рамках встреч с уфимцами он обещал жителям печально известного барака на Шота Руставели, 70/7 заселиться в их дом для того, чтобы обратить внимание властей на проблемы жителей.

Депутат уже взял дело под свой контроль и обещал жильцам во что бы то ни стало помочь им в расселении.

— Да это люкс, я бы сказал! Здесь чисто, аккуратно, но жить невозможно. В таком доме нельзя вырастить законопослушных граждан страны, нельзя вырастить патриотов. Чувствуешь, что дом действительно может рухнуть в любой момент. Ночью слышишь, как крысы возятся под полом…, — рассказал Омаров.

— Это здание угрожает детям и людям. Проводка никакая, тут в любую минуту может все взорваться, загореться, обвалиться! Это же позор республики на всю страну! Полная катастрофа. Здесь люди не должны жить. Я направил депутатские запросы в МЧС, Ростехнадзор РБ, Госжилинспекцию, а также Генпрокуратуру РФ. Письма ушли 13 февраля, мы дождемся 13 марта (срок депутатского запроса — месяц). Думаю, без прокуратуры республики и федеральных ведомств не обойтись.

— Раз обещал, выполню. Пока провел ночь. Если понадобится — буду жить. Я испытал на себе проблемы жильцов: нельзя ни умыться здесь, ни почистить зубы, ни тем более принять душ после рабочего дня….

Депутат также прокомментировал скандальное сообщение о миллиардной афере чиновников мэрии Уфы.

Напомним, что в отношении представителей городской власти Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное по факту «Превышение должностных полномочий». Чиновников подозревают в мошенничестве и ведении коррупционных схем.

— Я думаю, что такие аферы есть не только в нашем городе. Если покопаться, можно еще найти и не такие суммы, а куда больше, — заявил Омаров.

Отметим, что сами жильцы по-разному восприняли акт народного избранника. Некоторые и вовсе отнеслись к приезду Омарова с безразличием. Но большинство жильцов признались в том, что надеются, что именно благодаря депутату дело удастся сдвинуть с мертвой точки.

— К нам, конечно, много кто приходил. Мы уже лиц не запоминаем и со счета сбились. Но мы рады, что на нашу проблему обратили внимание московские депутаты. Будем надеяться, что это все-таки как-то благотворно повлияет на нашу жизнь. Нам-то надеяться больше некого, — говорит Разиля Исмагилова.

Напомним, жильцы печально известного барака на Шота Руставели 70/7 должны были быть расселены еще шесть лет назад. По словам уфимцев, городские власти всячески игнорируют тот факт, что дом износился более чем на 75% и в нем опасно жить. По стенам расползлись глубокие трещины, сами стены дома оседают каждый месяц, валится штукатурка, гниют доски, нет горячей воды, душа, туалета. Жители ютятся с детьми, в том числе и инвалидами, в скромных комнатушках.