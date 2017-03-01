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11:43 (мск), источник: PROUFU.ru

Депутат Госдумы РФ переночевал в гнилом бараке Уфы

Мы уже писали о том, что Уфу с рабочим визитом недавно посетил депутат Госдумы от Башкирии, член «Справедливой России» Гаджимурад Омаров.

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8
фотографий
8
фотографий

В рамках встреч с уфимцами он обещал жителям печально известного барака на Шота Руставели, 70/7 заселиться в их дом для того, чтобы обратить внимание властей на проблемы жителей.

Сам Омаров пояснял, что таким образом хочет на себе испытать то, что чувствуют жильцы аварийного барака. ProUfu.ru стало известно, что народный избранник сдержал слово — действительно заселился в барак накануне вечером, и провел ночь в одной из комнат, которую для него подготовили жильцы.

— Да это люкс, я бы сказал! Здесь чисто, аккуратно, но жить невозможно. В таком доме нельзя вырастить законопослушных граждан страны, нельзя вырастить патриотов. Чувствуешь, что дом действительно может рухнуть в любой момент. Ночью слышишь, как крысы возятся под полом…, — рассказал Омаров.

Депутат уже взял дело под свой контроль и обещал жильцам во что бы то ни стало помочь им в расселении.

— Это здание угрожает детям и людям. Проводка никакая, тут в любую минуту может все взорваться, загореться, обвалиться! Это же позор республики на всю страну! Полная катастрофа. Здесь люди не должны жить. Я направил депутатские запросы в МЧС, Ростехнадзор РБ, Госжилинспекцию, а также Генпрокуратуру РФ. Письма ушли 13 февраля, мы дождемся 13 марта (срок депутатского запроса — месяц). Думаю, без прокуратуры республики и федеральных ведомств не обойтись.

— Раз обещал, выполню. Пока провел ночь. Если понадобится — буду жить. Я испытал на себе проблемы жильцов: нельзя ни умыться здесь, ни почистить зубы, ни тем более принять душ после рабочего дня….

Депутат также прокомментировал скандальное сообщение о миллиардной афере чиновников мэрии Уфы.

Напомним, что в отношении представителей городской власти Следственный комитет РФ по РБ возбудил уголовное по факту «Превышение должностных полномочий». Чиновников подозревают в мошенничестве и ведении коррупционных схем.

— Я думаю, что такие аферы есть не только в нашем городе. Если покопаться, можно еще найти и не такие суммы, а куда больше, — заявил Омаров.

Отметим, что сами жильцы по-разному восприняли акт народного избранника. Некоторые и вовсе отнеслись к приезду Омарова с безразличием. Но большинство жильцов признались в том, что надеются, что именно благодаря депутату дело удастся сдвинуть с мертвой точки.

— К нам, конечно, много кто приходил. Мы уже лиц не запоминаем и со счета сбились. Но мы рады, что на нашу проблему обратили внимание московские депутаты. Будем надеяться, что это все-таки как-то благотворно повлияет на нашу жизнь. Нам-то надеяться больше некого, — говорит Разиля Исмагилова.

Напомним, жильцы печально известного барака на Шота Руставели 70/7 должны были быть расселены еще шесть лет назад. По словам уфимцев, городские власти всячески игнорируют тот факт, что дом износился более чем на 75% и в нем опасно жить. По стенам расползлись глубокие трещины, сами стены дома оседают каждый месяц, валится штукатурка, гниют доски, нет горячей воды, душа, туалета. Жители ютятся с детьми, в том числе и инвалидами, в скромных комнатушках.

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