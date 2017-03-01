На Кубани количество многодетных семей выросло почти на 10%

За 2016 год их количество выросло на 9,5 процентов. Специалисты отмечают рост численности многодетных семей и связывают это с действием краевых мер социальной поддержки семей с детьми, направленных на рождение третьих и последующих детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным Росстата в 2016 году на Кубани родилось 73 806 детей. На сегодняшний день в регионе более 700 тысяч семей с детьми. За последние полгода семей, имеющих детей, стало больше на 1431, и сегодня их количество составляет 701195.

— Коэффициент рождаемости за 12 месяцев 2016 года составил 13,4 на тысячу населения, что на 2,3% выше уровня общероссийского показателя и на 7,3% выше, чем в целом по ЮФО, — сообщили ГТРК «Кубань» в краевом министерстве труда и социального развития.