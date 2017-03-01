В поселке Воскресенское карантин по бешенству продлится до 21 апреля

Как говорится на сайте регионального комитета госветнадзора, случай бешенства обнаружен у лисы. Контактов с людьми у больного животного не было. Карантин может распространиться на другие деревни Воскресенского района: Задворка, Калиниха, Курдома, Бахариха, Капустиха, Лучиновка, Площаниха, Чернышиха, Чухломка, Марфино, Якшиха и поселок Калиниха.

Напомним, из-за больной лисы также до 21 апреля установлен карантин в Починковском районе Нижегородской области.

На конец февраля в регионе запланирована первая компания по вакцинации лис против бешенства (в период гона лис). Будут разложены 38 тысяч доз антирабической вакцины.

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