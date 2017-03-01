Украинцев весной ждут «дополнительные» выходные
Весной в украинцев будет шесть «дополнительных» выходных
Весной в украинцев будет шесть «дополнительных» выходных
Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета министров.
Так, в Украине праздничными выходными будут:
Ранее Глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней. Так, ИНП предлагает отмечать такие праздники, которые являются нерабочими днями: Шевченковский день — 9 марта; День памяти и примирения — 8 мая; День Конституции Украины — 28 июня, День Независимости Украины — 24 августа; День семьи — вторая пятница сентября; День защитника Украины — 14 октября.
Кроме того, к ним добавляются три традиционные праздника: Новый год — 1 января; Рождество Христово — 7 января; Пасха — один день.