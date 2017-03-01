Украинцев весной ждут «дополнительные» выходные

Об этом свидетельствует распоряжение Кабинета министров.

Так, в Украине праздничными выходными будут:

8 Марта — Международный женский день.

16 и 17 апреля — Пасха.

1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся.

8 и 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Один из них нужно будет отработать в субботу, 13 мая.

Ранее Глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович опубликовал проект нового календаря государственных выходных и праздничных дней. Так, ИНП предлагает отмечать такие праздники, которые являются нерабочими днями: Шевченковский день — 9 марта; День памяти и примирения — 8 мая; День Конституции Украины — 28 июня, День Независимости Украины — 24 августа; День семьи — вторая пятница сентября; День защитника Украины — 14 октября.

Кроме того, к ним добавляются три традиционные праздника: Новый год — 1 января; Рождество Христово — 7 января; Пасха — один день.