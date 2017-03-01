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11:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске открываются компьютерные курсы для пенсионеров

Пожилым людям бесплатно объяснят основы компьютерной грамотности.

В Красноярске начинают свою работу бесплатные курсы компьютерной грамотности для пенсионеров. Подобные занятия проводятся в рамках направления «Красноярский электронный пенсионер». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Красноярска.

На бесплатных курсах подростки консультируют пожилых людей в основных вопросах сферы информационных технологий. Правильное обращение с компьютером и его основными программами, использование возможностей интернета, работа с различными современными гаджетами — всему этому бабушки и дедушки могут научиться у бойцов ТОГГ. Выпускники курсов могут оплачивать коммунальные услуги через интернет и с помощью автоплатежей, обращаться с такими программами, как Skype, и пользоваться социальными сетями.

«Курсы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности берут своё начало в 2009 году: тогда в молодёжном «ИТ-центре» появилась задумка сделать ИТ-бригаду, которая будет обучать пенсионеров работе с компьютером. В дальнейшем эта ответственность перешла на бойцов Трудового отряда в подразделении Ленинского района, появилось самостоятельное направление «Красноярский электронный пенсионер», и теперь бригады «КЭП» есть почти в каждом подразделении Отряда. В марте 2017-го будет работать семь таких бригад.

Участие в курсах полезно для обеих сторон: связь поколений через неформальное взаимодействие, обмен опытом в информационных технологиях или в жизни имеет большое значение и для подростков Красноярска, и для людей старшего поколения, — рассказала руководитель управления молодежной политики мэрии Красноярска Марина Егорова.

Участниками курсов компьютерной грамотности могут стать представители старшего поколения, которые хотят научиться работе с компьютером. Желающие могут записаться в отделении социальной защиты населения своего района, либо через Совет ветеранов.

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