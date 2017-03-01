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11:55 (мск), источник: VN.RU

В Линево и Горном выбирают главную улицу

На сайте моногорода.рф в разделе «Голосование» жителям рабочих поселков предложили самостоятельно определить улицу, которая является лицом их населенного пункта и которую нужно привести в порядок.

Напомним, голосование проводится в рамках программы «Комплексное развитие моногородов». В итоге та улица, которую большинство населения поселков Горный и Линево признает центральной, будет отремонтирована за счет регионального дорожного фонда с участием Минтранса РФ в период до марта 2018 года.

Источник: VN.RU

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 9 от 1 марта 2017 года.

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