В Линево и Горном выбирают главную улицу
На сайте моногорода.рф в разделе «Голосование» жителям рабочих поселков предложили самостоятельно определить улицу, которая является лицом их населенного пункта и которую нужно привести в порядок.
На сайте моногорода.рф в разделе «Голосование» жителям рабочих поселков предложили самостоятельно определить улицу, которая является лицом их населенного пункта и которую нужно привести в порядок.
Напомним, голосование проводится в рамках программы «Комплексное развитие моногородов». В итоге та улица, которую большинство населения поселков Горный и Линево признает центральной, будет отремонтирована за счет регионального дорожного фонда с участием Минтранса РФ в период до марта 2018 года.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 9 от 1 марта 2017 года.