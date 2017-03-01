Пермского робота взяли на работу в московское метро

Робот, созданный в Перми, скоро будет работать на постоянной основе в московском метрополитене, сообщила пресс-служба пермской компании Promobot.

Накануне Нового года Метроша, такое имя дали ему сотрудники метро, проходил производственную практику на станции «Лужники». После обучения он будет поздравлять пассажиров центрального кольца московской подземки с праздниками. Кроме того, маленький железный человечек может и многое другое.

«В версии Promobot v.3 робот может поддерживать беседу на многих иностранных языках, принимать оплату, печатать билеты, оказывать функции навигации, а также интегрироваться с существующими сервисами московского метро. Это значит, что в ближайшем будущем можно говорить о новом уровне сервиса для жителей и гостей столицы», — рассказывает председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков.

Пока андроид находится в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира» и пользуется большой популярностью у сотрудников. На какой именно праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решили.