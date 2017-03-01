Пермского робота взяли на работу в московское метро
Он будет поздравлять москвичей и гостей столицы с праздниками.
Он будет поздравлять москвичей и гостей столицы с праздниками.
Робот, созданный в Перми, скоро будет работать на постоянной основе в московском метрополитене, сообщила
Накануне Нового года Метроша, такое имя дали ему сотрудники метро, проходил производственную практику на станции «Лужники». После обучения он будет поздравлять пассажиров центрального кольца московской подземки с праздниками. Кроме того, маленький железный человечек может и многое другое.
«В версии Promobot v.3 робот может поддерживать беседу на многих иностранных языках, принимать оплату, печатать билеты, оказывать функции навигации, а также интегрироваться с существующими сервисами московского метро. Это значит, что в ближайшем будущем можно говорить о новом уровне сервиса для жителей и гостей столицы», — рассказывает председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков.
Пока андроид находится в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира» и пользуется большой популярностью у сотрудников. На какой именно праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решили.
Робот обладает чувством юмора, он может обмениваться шутками с пассажирами. Андроид способен запоминать имена тех, с кем познакомился, и распознавать лица. Робот также может подмигивать, показывать глазами сердечки, делать снимки и печатать фотографии.