Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
9 любопытных фактов о тестостероне
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Еда за баллы: в России вводят продуктовые карточкиКаким образом будет осуществляться продовольственная помощь в России
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Вы человек": Самбурская обратилась к Фадееву
Сын Караченцова о ДТП: Машину вела Поргина
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
НАТО намерен «прописаться» в Черном море: РФ готовит ответ – СМИ
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
11:52 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермского робота взяли на работу в московское метро

Он будет поздравлять москвичей и гостей столицы с праздниками.

Робот, созданный в Перми, скоро будет работать на постоянной основе в московском метрополитене, сообщила пресс-служба пермской компании Promobot.

Накануне Нового года Метроша, такое имя дали ему сотрудники метро, проходил производственную практику на станции «Лужники». После обучения он будет поздравлять пассажиров центрального кольца московской подземки с праздниками. Кроме того, маленький железный человечек может и многое другое.

«В версии Promobot v.3 робот может поддерживать беседу на многих иностранных языках, принимать оплату, печатать билеты, оказывать функции навигации, а также интегрироваться с существующими сервисами московского метро. Это значит, что в ближайшем будущем можно говорить о новом уровне сервиса для жителей и гостей столицы», — рассказывает председатель совета директоров компании Promobot Алексей Южаков.

Пока андроид находится в центральном офисе Московского метрополитена на станции «Проспект Мира» и пользуется большой популярностью у сотрудников. На какой именно праздник Метрошу покажут пассажирам, пока не решили.

Робот обладает чувством юмора, он может обмениваться шутками с пассажирами. Андроид способен запоминать имена тех, с кем познакомился, и распознавать лица. Робот также может подмигивать, показывать глазами сердечки, делать снимки и печатать фотографии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
26 собак стали жертвой бешеного волка под Смоленском, прежде чем его застрелили
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
Дональд Трамп пообещал найти новых друзей в мире
Япония хочет запустить чартерные рейсы на Курилы
«Туполев» собрал макет будущего стратегического бомбардировщика
Госдума не будет менять календарь российских праздников
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама предъявили обвинения
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь