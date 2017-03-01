Менее 23 тыс крымчан за прошедшие три года переехали на Украину

Из Крыма на Украину переехали менее 23 тыс человек с момента вхождения полуострова в состав России, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

«С начала проведения на юге Украины “антитеррористической” операции с “временно оккупированной территории” в других регионах Украины временно размещено 22 тыс 853 человека из АР Крым и Севастополя», — указали в пресс-службе.

Уточним, что согласно данным переписи населения РК, которая прошла в октябре 2014 года, население Крыма составляло 2 млн 285 тыс человек.