Менее 23 тыс крымчан за прошедшие три года переехали на Украину
В регионах Украины временно размещено 22 тыс 853 человека из АР Крым и Севастополя —
В регионах Украины временно размещено 22 тыс 853 человека из АР Крым и Севастополя —
Из Крыма на Украину переехали менее 23 тыс человек с момента вхождения полуострова в состав России, сообщает
«С начала проведения на юге Украины “антитеррористической” операции с “временно оккупированной территории” в других регионах Украины временно размещено 22 тыс 853 человека из АР Крым и Севастополя», — указали в
Уточним, что согласно данным переписи населения РК, которая прошла в октябре 2014 года, население Крыма составляло 2 млн 285 тыс человек.