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11:57 (мск), источник: АиФ Крым

Менее 23 тыс крымчан за прошедшие три года переехали на Украину

В регионах Украины временно размещено 22 тыс 853 человека из АР Крым и Севастополя — пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Источник: Аргументы и факты

Из Крыма на Украину переехали менее 23 тыс человек с момента вхождения полуострова в состав России, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

«С начала проведения на юге Украины “антитеррористической” операции с “временно оккупированной территории” в других регионах Украины временно размещено 22 тыс 853 человека из АР Крым и Севастополя», — указали в пресс-службе.

Уточним, что согласно данным переписи населения РК, которая прошла в октябре 2014 года, население Крыма составляло 2 млн 285 тыс человек.

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