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13:53 (мск), источник: Volga News

В Промышленном районе начались рейды по квартирам должников за тепловую энергию

В Промышленном районе Самары начались рейды по квартирам должников за тепловую энергию, сообщила пресс-служба компании «Т Плюс».

В настоящее время в работе у службы судебных приставов находится свыше 70 исполнительных листов в отношении наиболее злостных неплательщиков, около 200 исполнительных листов по долгам за тепло перед «ЭнергосбыТ Плюс Самара» — переданы коллекторским организациям.

По состоянию на 1 марта 2017 г., задолженность за потребленную тепловую энергию физических лиц, имеющих прямые договоры с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», превысила 200 млн рублей. В общей сложности в отношении 4 тыс. самарцев дела переданы в суд.

По сообщению компании, на днях участники рейда, проведенного «ЭнергосбыТ Плюс Самара» совместно со службой судебных приставов, посетили жителя Самары, который накопил долг за тепло в размере 677 тыс. рублей. Судебные приставы наложили арест по исполнительным листам на бытовую и компьютерную технику неплательщика, а также предметы мебели. При оплате суммы долга имущество должника будет возвращено.

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