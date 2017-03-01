В Промышленном районе начались рейды по квартирам должников за тепловую энергию

В настоящее время в работе у службы судебных приставов находится свыше 70 исполнительных листов в отношении наиболее злостных неплательщиков, около 200 исполнительных листов по долгам за тепло перед «ЭнергосбыТ Плюс Самара» — переданы коллекторским организациям.

По состоянию на 1 марта 2017 г., задолженность за потребленную тепловую энергию физических лиц, имеющих прямые договоры с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», превысила 200 млн рублей. В общей сложности в отношении 4 тыс. самарцев дела переданы в суд.

По сообщению компании, на днях участники рейда, проведенного «ЭнергосбыТ Плюс Самара» совместно со службой судебных приставов, посетили жителя Самары, который накопил долг за тепло в размере 677 тыс. рублей. Судебные приставы наложили арест по исполнительным листам на бытовую и компьютерную технику неплательщика, а также предметы мебели. При оплате суммы долга имущество должника будет возвращено.