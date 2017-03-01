В Коркино у асоциальной матери забрали ребенка

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УССП по Челябинской области, 26-летняя мать девочки лишена судом родительских прав на единственную дочку в связи с асоциальным образом жизни, бродяжничеством и пристрастию к алкоголю. Отец ребенка отбывает наказание, он также лишен родительских прав. Девочка, в основном, проживала с 47-летней бабушкой по матери, у которой на иждивении еще двое несовершеннолетних детей. Бабушка также регулярно выпивает.

Суд постановил изъять ребенка и передать органам опеки. Исполнительное производство было возбуждено в декабре 2016 года. Неоднократно судебные приставы приезжали в дом должницы, где она периодически появлялась после загулов, но ни ее, ни ребенка застать там не удавалось. На днях приставам удалось попасть в дом, там они обнаружили пьяных мать и бабушку, следы пиршества и голодного ребенка.

Ребенка доставили в детскую больницу, где ей предстоит пройти обследование. Девочка никогда не ходила в детский сад, ей предстоит много наверстать для подготовки в школу. В приюте она будет обеспечена всем необходимым, а ее матери придется потрудиться, чтобы доказать свою родительскую состоятельность и вернуть дочь.